Der Jahreswechsel steht unmittelbar vor der Tür. Um in der Hektik des Jahresendgeschäfts den Überblick über wichtige Urteile wie auch BMF-Schreiben zu behalten, haben wir diese für Sie aufbereitet und zusammengefasst. Ebenso finden Sie in unserem Top-Thema wichtige Änderungen im EStG sowie eine Übersicht über geplante Gesetzesänderungen im Jahr 2019.

Wichtige Themen im Überblick

Sollte Ihnen also während der Fertigstellung diverser Abschlüsse und Steuererklärungen für das abgelaufene Jahr sowie für die Beendigung von Buchhaltungen des aktuellen Jahres bis zum 31.12.2018 wenig Zeit bleiben, geben wir Ihnen mit unserem Artikel einen Überblick über praxisrelevante Themen für den Jahresabschluss an die Hand. Trotz der Fülle an neuen BFH- und FG-Urteilen und veröffentlichten BMF-Schreiben, die über die Jahre hinweg ergehen und es uns mitunter schwer machen, den Überblick zu behalten, tröstet doch ein Zitat von Amschel Meyer Rothschild: „Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuernzahlen. Die Kenntnis aber häufig.“