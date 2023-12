Vermögensgesetz / § 27 Amts- und Rechtshilfe

(1) 1Alle Behörden und Gerichte haben den in diesem Abschnitt genannten Behörden unentgeltlich Amts- und Rechtshilfe zu leisten. 2Insbesondere sind die Finanzbehörden in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet verpflichtet, Auskünfte zu ...

mehr

4 Wochen testen