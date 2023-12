1Der Bericht nach Artikel 117 Absatz 1 enthält in Bezug auf die Durchführung die Ergebnisse der amtlichen Inspektionen, die erfolgte Überwachung, die vorgesehenen Sanktionen und die weiteren nach den Artikeln 125 und 126 in dem vorangegangenen Berichtszeitraum ergriffenen Maßnahmen. 2Die in den Berichten zu behandelnden gemeinsamen Fragen werden vom Forum vereinbart. 3Die Kommission übermittelt diese Berichte der Agentur und dem Forum.