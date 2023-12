Stoffe Indexnummer CAS-Nummer EG- Nummer Konzentrationsgrenze nach Gewicht

Cadmium und Cadmiumverbindungen (aufgeführt in Anhang XVII, Einträge 28, 29, 30, Anlagen 1 bis 6) - - - 1 mg/kg nach Extraktion (ausgedrückt als Cd-Metall, das aus dem Material extrahiert werden kann)

Chrom-VI-Verbindungen (aufgeführt in Anhang XVII, Einträge 28, 29, 30, Anlagen 1 bis 6) - - - 1 mg/kg nach Extraktion (ausgedrückt als Cr VI, das aus dem Material extrahiert werden kann)

Arsenverbindungen (aufgeführt in Anhang XVII, Einträge 28, 29, 30, Anlagen 1 bis 6) - - - 1 mg/kg nach Extraktion (ausgedrückt als As-Metall, das aus dem Material extrahiert werden kann)

Blei und Bleiverbindungen (aufgeführt in Anhang XVII, Einträge 28, 29, 30, Anlagen 1 bis 6) - - - 1 mg/kg nach Extraktion (ausgedrückt als Pb-Metall, das aus dem Material extrahiert werden kann)

Benzol 601-020-00-8 71-43-2 200-753-7 5 mg/kg

Benz[a]anthracen 601-033-00-9 56-55-3 200-280-6 1 mg/kg

Benz[e]acephenanthrylen 601-034-00-4 205-99-2 205-911-9 1 mg/kg

Benzo[a]pyren; Benzo[def]chrysen 601-032-00-3 50-32-8 200-028-5 1 mg/kg

Benzo[e]pyren 601-049-00-6 192-97-2 205-892-7 1 mg/kg

Benzo[j]fluoranthen 601-035-00-X 205-82-3 205-910-3 1 mg/kg

Benzo[k]fluoranthen 601-036-00-5 207-08-9 205-916-6 1 mg/kg

Chrysen 601-048-00-0 218-01-9 205-923-4 1 mg/kg

Dibenz[a,h]anthracen 601-041-00-2 53-70-3 200-181-8 1 mg/kg

α, α,α,4-Tetrachlortoluol; p-Chlorbenzotrichlorid 602-093-00-9 5216-25-1 226-009-1 1 mg/kg

α, α,α-Trichlortoluol; Benzotrichlorid 602-038-00-9 98-07-7 202-634-5 1 mg/kg

α-Chlortoluol; Benzylchlorid 602-037-00-3 100-44-7 202-853-6 1 mg/kg

Formaldehyd 605-001-00-5 50-00-0 200-001-8 75 mg/kg

1,2-Benzoldicarbonsäure; Di-C 6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich 607-483-00-2 71888-89-6 276-158-1 1 000 mg/kg (einzeln oder in Kombination mit anderen Phthalaten in diesem Eintrag oder in anderen Einträgen in Anhang XVII, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in eine der Gefahrenklassen Karzinogenität, Keimzellmutagenität oder Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind

Bis(2-methoxyethyl)phthalat 607-228-00-5 117-82-8 204-212-6 1 000 mg/kg (einzeln oder in Kombination mit anderen Phthalaten in diesem Eintrag oder in anderen Einträgen in Anhang XVII, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in eine der Gefahrenklassen Karzinogenität, Keimzellmutagenität oder Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind

Diisopentylphthalat 607-426-00-1 605-50-5 210-088-4 1 000 mg/kg (einzeln oder in Kombination mit anderen Phthalaten in diesem Eintrag oder in anderen Einträgen in Anhang XVII, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in eine der Gefahrenklassen Karzinogenität, Keimzellmutagenität oder Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind

Di-n-pentylphthalat (DPP) 607-426-00-1 131-18-0 205-017-9 1 000 mg/kg (einzeln oder in Kombination mit anderen Phthalaten in diesem Eintrag oder in anderen Einträgen in Anhang XVII, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in eine der Gefahrenklassen Karzinogenität, Keimzellmutagenität oder Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind

Di-n-hexylphthalat (DnHP) 607-702-00-1 84-75-3 201-559-5 1 000 mg/kg (einzeln oder in Kombination mit anderen Phthalaten in diesem Eintrag oder in anderen Einträgen in Anhang XVII, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in eine der Gefahrenklassen Karzinogenität, Keimzellmutagenität oder Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind

N-Methyl-2-pyrrolidon; 1-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 606-021-00-7 872-50-4 212-828-1 3 000 mg/kg

N,N-Dimethylacetamid (DMAC) 616-011-00-4 127-19-5 204-826-4 3 000 mg/kg

N,N-Dimethylformamid; Dimethylformamid (DMF) 616-001-00-X 68-12-2 200-679-5 3 000 mg/kg

1,4,5,8-Tetraamino-anthrachinon; C.I. Disperse Blue 1 611-032-00-5 2475-45-8 219-603-7 50 mg/kg

Benzolamin, 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5- dienylidenmethylen)dianilinhydrochlorid; C.I. Basic Red 9 611-031-00-X 569-61-9 209-321-2 50 mg/kg

4-[4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammoniumchlorid; C.I. Basic Violet 3 mit ≥ 0,1 % Michlers Keton (EG-Nr. 202- 027-5) 612-205-00-8 548-62-9 208-953-6 50 mg/kg

4-Chlor-o-toluidiniumchlorid 612-196-00-0 3165-93-3 221-627-8 30 mg/kg

2-Naphthylammoniumacetat 612-071-00-0 553-00-4 209-030-0 30 mg/kg

4-Methoxy-m-phenylendiammoniumsulfat; 2,4-Diaminoanisolsulfat 612-200-00-0 39156-41-7 254-323-9 30 mg/kg

2,4,5-Trimethylanilin-Hydrochlorid 612-197-00-6 21436-97-5 - 30 mg/kg