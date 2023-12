1.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 1.2. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen (KUGr. 011, 012, 040 und 042) 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4.1. Technische Anlagen 4.2. darunter: in Betriebsbauten und in Außenanlagen 5.1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 5.2. darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWG's und Festwerte in Betriebsbauten (KUGr. 060, 062, 064 und 066) 6. Fahrzeuge 7.1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 7.2. darunter: für Betriebsbauten (KUGr. 070)