08.11.2011 | Buchführung & Kontierung

Die fristgerechte Abgabe der Umsatzsteuervormeldung und Zahlung an die Finanzverwaltung gehört zu den monatlich wiederkehrenden Pflichten im Rechnungswesen.

Umsatzsteuer-Voranmeldung und Zusammenfassende Meldung

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung muss spätestens am 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums dem Finanzamt vorliegen und die Zusammenfassende Meldung am 25. nach Ablauf des Meldezeitraums. Bei verspäteter Abgabe kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag festsetzen. Falls sich aus der Umsatzsteuer-Voranmeldung eine Zahllast ergibt, müssen Sie diese pünktlich zahlen, ansonsten entstehen Säumniszuschläge erhoben.

Monatliche Abgabe: Anmeldezeitraum Oktober 2011*

Umsatzsteuer-Voranmeldung 10.11.2011 Dreitägige Schonfrist bei Banküberweisung 14.11.2011** Bei Dauerfristverlängerung 12.12.2011** Dreitägige Schonfrist bei Banküberweisung 15.12.2011** Zusammenfassende Meldung 25.11.2011***

*Antrag auf Dauerfristverlängerung: Danach kann die Anmeldefrist jeweils um einen Monat verlängert werden, wenn eine Abschlagszahlung von 1/11 der Summe der Vorauszahlungen für das vorangegangene Kalenderjahr angemeldet und geleistet wird.

**Verschoben wegen Fristende Samstag, Sonntag oder Feiertag.

***Bei monatlicher Abgabe

Achtung:

Die Zahlung der Umsatzsteuerzahllast ist am 10. des Folgemonats fällig. Das Gesetz räumt in § 240 Abs. 3 AO eine Schonfrist von 3 Tagen ein. Die Frist berechnet sich wie folgt: Fällt der letzte Tag der Schonfrist auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so tritt an seine Stelle der nächstfolgende Werktag. Fällt also z. B. der dritte und letzte Tag der Schonfrist auf einen Samstag, verschiebt sich das Ende der Schonfrist auf den folgenden Montag.

Praxistipp:

Allerdings ist der Steuerpflichtige bei häufiger Wiederholung der Ausnutzung der Schonfrist nicht mehr als pünktlicher Steuerzahler anzusehen. Daraus können - z. B. bei Billigkeitsmaßnahmen im Fall kurzfristiger Überschreitung der Schonfrist - negative Folgen abgeleitet werden.

Vorsicht ist auch bei Scheckzahlungen geboten, da die Schonfrist für Scheckzahlungen nicht gilt: Trifft ein Scheck am 11. beim Finanzamt ein, wird er erst 3 Werktage später gut geschrieben, so dass der Betrag erst am 16. und damit zu spät auf dem Konto des Finanzamts eintrifft. Also gilt: Ist eine Steuer z.B. am 10. fällig, muss der Scheck spätestens am 7. des Monats beim Finanzamt eingehen.

Achtung Gesetzesänderung durch das Gesetz zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben sowie zur Änderung steuerliche Vorschriften:

Für Leistungen seit 1.7.2010 gilt, dass

die ZM-Meldung monatlich, vierteljährlich oder jährlich abgegeben werden muss und (in Abhängigkeit von den jeweiligen Voraussetzungen) der Meldezeitraum für die Zusammenfassende Meldung der Kalendermonat (§18a Absatz 1 Satz 1 UStG), das Kalendervierteljahr (§ 18a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 UStG) oder das Kalenderjahr (§18 a Absatz 9 UStG) ist.

der Abgabetermin auf den 25. nach Ablauf des Meldezeitraums verschoben wurde.

die Regelungen über die Dauerfristverlängerungen nicht mehr für die Zusammenfassende Meldung gelten.

Lohnsteuer-Anmeldung

Als Arbeitgeber sind Sie verpflichtet, dem Betriebsstättenfinanzamt sowohl die von Ihnen einbehaltene als auch die zu Ihren Lasten pauschal erhobene Lohnsteuer anzumelden. So verpassen Sie jetzt keinen Termin mehr!

Die Lohnsteuer-Anmeldung muss spätestens am 10. Tag nach Ablauf des Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums abgegeben werden. Bei verspäteter Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldung kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag festsetzen. Wenn Sie als Arbeitgeber trotz gesetzlicher Verpflichtung die Lohnsteuer nicht anmelden und abführen, kann das Finanzamt diese durch einen Schätzungsbescheid festsetzen und nacherheben. Deshalb sollten Sie frühzeitig an die Abgabe der Lohnsteueranmeldung sowie an die Fälligkeit der Lohnsteuer denken.

Termine: November 2011

Monatliche Abgabe: Anmeldezeitraum Oktober 2011*

Anmeldung der Lohnsteuer: 10.11.2011

Dreitägige Schonfrist bei Überweisung oder Zahlungsanweisung: 14.11.2011*

* verschoben wegen Fristende Samstag, Sonntag oder Feiertag