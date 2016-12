01.08.2012 | Serie Repräsentationskosten

Auch für teilweise betriebliche Feste Betriebsausgabenabzug möglich

Gemischte Aufwendungen, also teilweise betrieblich und teilweise privat veranlasste, sind in der Regel aufzuteilen. Und nur der betriebliche Anteil ist als Betriebsausgabe abzugsfähig. Dies gilt auch für Repräsentationskosten.

Sie müssen die betriebliche Veranlassung bei Repräsentationskosten nachweisen

Nach dem BFH-Beschluss vom 21.9.2009 bzw. dem BMF-Schreiben vom 6.7.2010 können gemischte Aufwendungen in als Betriebsausgaben abziehbare sowie in privat veranlasste und damit nicht abziehbare Teile aufgeteilt werden, soweit nicht gesetzlich etwas anderes geregelt ist.

Allerdings kommt eine Aufteilung nur in Betracht, wenn der Steuerpflichtige die betriebliche Veranlassung im Einzelnen umfassend dargelegt und nachgewiesen hat. Bestehen gewichtige Zweifel an der betrieblichen Veranlassung bzw. Mitveranlassung, kommt ein Betriebsausgabenabzug nicht in Betracht.

Für die Aufteilung gemischter Aufwendungen ist ein geeigneter Aufteilungsmaßstab nötig

Zwecks Aufteilung gemischter Aufwendungen muss ein plausibler Aufteilungsmaßstab gefunden werden. Maßgebend ist dabei der jeweilige Veranlassungsanteil.

Bei einer untergeordneten privaten Veranlassung (weniger als 10 %) sind die Aufwendungen in vollem Umfang abziehbar.

Sind die Aufwendungen sowohl durch betriebliche als auch durch private Gründe von jeweils nicht untergeordneter Bedeutung veranlasst, ist nach Möglichkeit eine Aufteilung nach Veranlassungsbeiträgen vorzunehmen (BFH, Urteil vom 21.10.2010, Az.: VI R 66/04). So kann der betrieblich und privat veranlasste Teil der Aufwendungen beispielsweise nach Zeit-, Mengen- oder Flächenanteilen sowie nach Köpfen ermittelt werden.

Praxis-Beispiel: Aufteilung gemischter Aufwendungen nach Köpfen

Unternehmer Hans Groß feiert sein 30. Firmenjubiläum. Es nehmen 100 Personen teil (80 Kunden und Geschäftsfreunde und 20 private Gäste). Die Gesamtaufwendungen betragen 5.000 EUR, auf die Bewirtung entfallen 4.000 EUR. Die Beträge verstehen sich jeweils zzgl. Umsatzsteuer.

Folge:

Wegen der Teilnahme privater Gäste liegt eine gemischt betrieblich und privat veranlasste Veranstaltung vor. Zwar liegt der Anlass im betrieblichen Bereich (Firmenjubiläum). Die Einladung der Privatgäste hat aber ausschließlich private Gründe, so dass die diesbezüglichen Bewirtungskosten privat veranlasst sind. Hier ist eine Aufteilung nach Köpfen sachgerecht. 80 Personen nehmen aus betrieblichen Gründen, 20 Personen aus privaten Gründen teil. Damit sind 20 % der Gesamtkosten = 1.000 EUR zzgl. 190 EUR USt nicht als Betriebsausgaben abziehbar. Von den betrieblich veranlassten Aufwendungen in Höhe von 4.000 EUR zzgl. 760 EUR USt sind gem. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG 3.040 EUR zzgl. 577,60 EUR USt (80 % von 1.000 EUR + 70 % von 4.000 EUR) als Betriebsausgaben abziehbar.

Hans Groß teilt folgendermaßen auf: Bewirtungskosten 4.000 EUR Abzüglich 20 % Privatanteil 800 EUR Betrieblicher Anteil 3.200 EUR Davon nicht abziehbare Bewirtungskosten (30 %) 960 EUR 2.240 EUR Sonstige Kosten 1.000 EUR – 20 % Privatanteil 800 EUR Abziehbare Betriebsausgaben 3.040 EUR

SKR 03

1800 Privatentnahmen allgemein 1.190 4650 Bewirtungskosten 2.240 4654 nicht abziehbare Bewirtungskosten 960 6300 sonstige betriebliche Aufwendungen 800 1576 abziehbare Vorsteuer 19 % 760 an 1200 Bank 5.950

SKR 04

2100 Privatentnahmen allgemein 1.190 6640 Bewirtungskosten 2.240 4654 nicht abziehbare Bewirtungskosten 960 6300 sonstige betriebliche Aufwendungen 800 1406 abziehbare Vorsteuer 19 % 760 An 1800 Bank 5.950

BFH, Beschluss v. 21.9.2009, Az.: GrS 1/06

BMF, Schreiben v. 6.7.2010, Az.: IV C3 – S 2227/07/10003