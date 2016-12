Steuerfreie Erholungsbeihilfen für Arbeitnehmer

26.09.2016 | Lohnbuchhaltung

Vom Arbeitgeber bezahlte Erholungsbeihilfen sind in bestimmten Fällen steuerfrei.

Bild: Haufe Online Redaktion

Wann Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Erholungsbeihilfe steuerfrei zukommen lassen können.

Erholungsbeihilfen sind Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Erholungskosten eines Mitarbeiters. Diese können in Form von Barzuschüssen, aber auch als Sachbezug gewährt werden, wenn der Arbeitgeber z. B. einen Vertrag mit einem Hotel abschließt.

Erholungsbeihilfen sind zumeist steuerpflichtiger Arbeitslohn

Allerdings handelt es sich hierbei in den meisten Fällen um steuerpflichtigen Arbeitslohn. Dies gilt insbesondere bei Erholungsreisen oder Erholungsaufenthalten zur Kräftigung oder Erhaltung der Gesundheit im Allgemeinen. Der geldwerte Vorteil bei Sachbezügen ist mit dem entsprechenden Pensionspreis eines vergleichbaren Beherbergungsbetriebs am selben Ort zu bewerten. Werden Erholungsbeihilfen auch für Angehörige (Kinder, Ehegatten) des Mitarbeiters gewährt, so gehören diese ebenfalls zum steuerpflichtigen Arbeitslohn.

Pauschal lohnversteuert und damit sozialversicherungsfrei

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die steuerpflichtigen Erholungsbeihilfen mit 25 % pauschal zu versteuern, was zur Folge hat, dass diese sozialversicherungsfrei sind. Dies gilt jedoch nur, wenn die Beihilfen insgesamt in einem Kalenderjahr

156 EUR für den einzelnen Arbeitnehmer,



104 EUR für dessen Ehegatten und



52 EUR für jedes Kind nicht übersteigen.

Dabei hat der Arbeitgeber die Pauschalsteuern zu übernehmen, wobei eine Abwälzung auf den Arbeitnehmer zulässig ist.

Steuerfreie Erholungsbeihilfe für Vebesserung des allgemeinen Gesundheitszustands

Des Weiteren besteht die Möglichkeit Maßnahmen zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands und zur betrieblichen Gesundheitsförderung, steuerfrei bis zu 500 EUR jährlich zu fördern. Hierzu gehören z. B. auch Maßnahmen zur Stressbewältigung und Entspannung, vor allem jedoch Maßnahmen auf der Grundlage der gesundheitsfachlichen Bewertungen der Krankenkassen.

Steuerfreie Erholungsbeihilfe für das Wiederherstellen der Arbeitsfähigkeit

Erholungsbeihilfen sind jedoch bis zu 600 EUR steuerfrei, wenn sich der Arbeitnehmer zur Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit z.B. einer Kur unterziehen muss. Diese kann auch in einem Betriebserholungsheim erfolgen. Weiterhin müssen die für die Steuerfreiheit von Unterstützungen allgemein geforderten Voraussetzungen, die die Finanzverwaltung festgelegt hat, erfüllt sein, insbesondere ist regelmäßig eine Einschaltung des Betriebsrats erforderlich.

Die Steuerfreiheit von Erholungsbeihilfen kann auch für Kinder des Mitarbeiters in Betracht kommen, wenn das Kind erkrankt ist und zur Wiederherstellung der Gesundheit eine Kur gemacht wird.