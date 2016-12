Keine Zahlung bei Aufträgen an eine offene Handelsgesellschaft

12.07.2013 | Künstlersozialabgabe

Gesellschafter der OHG - ebenso wie die der KG - sind nicht als selbstständige Künstler/Publizisten anzusehen

Bild: Haufe Online Redaktion

Das Landessozialgericht beschäftigte sich aktuell mit der Frage, ob bei Aufträgen an eine OHG Künstlersozialabgabe zu zahlen ist.

Unternehmen, die regelmäßig von Künstlern oder Publizisten - auch von Werbeagenturen - erbrachte Werke oder Leistungen für das eigene Unternehmen nutzen, müssen darauf Künstlersozialabgabe bezahlen (derzeit 4,1 %).

Nicht abgabepflichtig waren bisher Aufträge an GmbHs, KGs und GmbH & Co. KGs. Nach dem Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg gilt das jetzt auch für Aufträge an eine Werbeagentur in Rechtsform einer OHG, weil diese nicht als selbstständige Künstler/Publizisten anzusehen ist.

(Landessozialgerichts Baden-Württemberg, Urteil vom 9.11.2012, Az. L 4 R 2556/10)