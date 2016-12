Heute in unserer Rubrik "Aus der Praxis - Für die Praxis": Die GoBD geben die Unveränderbarkeit bzw. die Protokollierung von Änderungen bei den Stammdaten vor. Müssen in der Buchhaltungssoftware grundsätzlich die Stammdaten protokolliert werden?

Muss innerhalb der Buchungssoftware grundsätzlich eine Protokollierung der Stammdaten (Kunden, Adressstamm, Adresse, Steuerschlüssel, etc.) erfolgen? Nicht alle Anbieter liefern diese standardmäßig!

Auch die Stammdaten sind zu historisieren d.h. die Änderungen sind zu protokollieren!

Maßgeblich für die Beantwortung der Frage ist das BMF-Schreiben vom 14.11.2014 zu den GoBD.

Darin wird eine Historisierung der Verfahrensinhalte gefordert (vgl. Tz 34):

Bei der Historisierung wird nicht zwischen Stammdaten und Bewegungsdaten unterschieden. D.h.: Auch für die Stammdaten muss eine Historie erstellt werden ( vgl. Tz 89):

Dies ist z.B. aus folgenden Gründen erforderlich:

In Tz. 59 ist ein Beispiel angeführt, welches ebenso die Notwendigkeit der Historisierung der Stammdaten betrifft:

Der Steuerpflichtige erstellt über ein Fakturierungssystem Ausgangsrechnungen und bewahrt die inhaltlichen Informationen elektronisch auf (zum Beispiel in seinem Fakturierungssystem). Die Lesbarmachung der abgesandten Handels- und Geschäftsbriefe aus dem Fakturierungssystem erfolgt jeweils unter Berücksichtigung der in den aktuellen Stamm- und Bewegungsdaten enthaltenen Informationen.

Veränderungen und Löschungen von und an elektronischen Buchungen oder Aufzeichnungen (vgl. Rzn. 3 bis 5) müssen daher so protokolliert werden, dass die Voraussetzungen des § 146 Absatz 4 AO bzw. § 239 Absatz 3 HGB erfüllt sind (siehe auch unter 8). Für elektronische Dokumente und andere elektronische Unterlagen, die gem. § 147 AO aufbewahrungspflichtig und nicht Buchungen oder Aufzeichnungen sind, gilt dies sinngemäß.

Was die Historisierung der Stammdaten im Punkt 8 betrifft, richtet sich die Frage vielleicht zur Tz 111 des BMF-Schreibens:

Spätere Änderungen sind ausschließlich so vorzunehmen, dass sowohl der ursprüngliche Inhalt als auch die Tatsache, dass Veränderungen vorgenommen wurden, erkennbar bleiben. Bei programmgenerierten bzw. programmgesteuerten Aufzeichnungen (automatisierte Belege bzw. Dauerbelege) sind Änderungen an den der Aufzeichnung zugrunde liegenden Generierungs- und Steuerungsdaten ebenfalls aufzuzeichnen. Dies betrifft insbesondere die Protokollierung von Änderungen in Einstellungen oder die Parametrisierung der Software. Bei einer Änderung von Stammdaten (z.B. Abkürzungs- oder Schlüsselverzeichnisse, Organisationspläne) muss die eindeutige Bedeutung in den entsprechenden Bewegungsdaten (z.B. Umsatzsteuerschlüssel, Währungseinheit, Kontoeigenschaft) erhalten bleiben. Ggf. müssen Stammdatenänderungen ausgeschlossen oder Stammdaten mit Gültigkeitsangaben historisiert werden, um mehrdeutige Verknüpfungen zu verhindern. Auch eine Änderungshistorie darf nicht nachträglich veränderbar sein.