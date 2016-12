An einigen Stellen ist die Integration innerhalb moderner ERP-Systeme schon so weit, dass Schnittstellen nicht mehr als solche erkannt werden. Die Verbuchung von Lagerbewegungen in der Buchhaltung ist eine davon. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass es sich um eine Schnittstelle handelt und die notwendigen Anforderungen erfüllt sein müssen.