Jede BWA ist nur so gut wie die Buchhaltung

20.12.2016 | Top-Thema Betriebswirtschaftliche Auswertung

Stimmige Daten sind die Voraussetzung für das "Tool" Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA).

Bild: Haufe Online Redaktion

Die BWA ist ein äußerst taugliches Analyse-Instrument – wenn die zugrunde liegenden Daten stimmig sind. Voraussetzung ist die regelmäßige Pflege der Daten. Um eine werthaltige BWA zu erhalten, müssen Geschäftsvorfälle laufend, zeitnah und zeitanteilig gebucht werden. Die Praxis sieht oft anders aus. Wir geben Tipps, wie Sie das ändern können.

Die BWA ist ein äußerst taugliches Analyse-Instrument – wenn die zugrundeliegenden Daten stimmig sind. Voraussetzung ist die regelmäßige Pflege der Daten. Naturgemäß handelt es sich bei der BWA immer nur um eine vorläufige Ansicht der Entwicklungen. Um diese möglichst aussagekräftig zu gestalten, sollten Abgrenzungsbuchungen oder Abschreibungen so erfasst werden, dass sie zumindest anteilig ergebniswirksam sichtbar werden. Werden monatliche Abschreibungen von der Buchhaltung nicht gebucht oder Bestände nicht ermittelt und erfasst, verringert sich der Aussagewert. Um eine werthaltige BWA zu erhalten, müssen Unternehmer also sicherstellen, dass Geschäftsvorfälle laufend, zeitnah und zeitanteilig gebucht werden.

Vierteljährliche Grobinventur einführen

Häufig aber läuft es umgekehrt: Belege werden einfach erfasst, wie sie hereinkommen, ohne sie zeitlich abzugrenzen. Für Abschreibungen gilt ähnliches. Veränderungen beim Warenbestand werden entweder gar nicht oder nicht jeden Monat festgehalten. Solche Buchhaltungsfehler führen zu Fehlinterpretationen bei der BWA-Analyse und zu fälschlich positiven Ergebnissen – etwa wenn der Warenumsatz bereits verbucht wurde, der Wareneinsatz aber noch nicht. Hier reicht schon eine Grobinventur im Vierteljahr, um mögliche Fehler zu vermeiden.

Analyse-Tools müssen mit Inhalten gefüllt werden

Darüber hinaus müssen auch die Analysetools der BWA mit Inhalt bestückt werden. So setzt ein aussagekräftiger Soll-Ist-Vergleich voraus, dass Unternehmer vorab Beträge festgesetzt haben, denen sie den Ist-Zustand gegenüberstellen können. Eine Offene-Posten-Liste ist hilfreich, wenn Debitoren und Kreditoren nicht bereits in der Summen – und Saldenliste aufgeführt sind. Je nachdem, was die BWA an Interpretation liefern soll, ist es ratsam, sich mit dem Steuerberater zusammenzusetzen und zu definieren, was die wichtigsten Positionen sind und welche Daten die Buchhaltung zusätzlich einpflegen sollte.

Bei Bedarf: Steuerberater miteinbeziehen

Entscheidend ist: Die BWA ist notwendig, um bestimmte betriebliche Zusammenhänge besser zu verstehen und beurteilen zu können. Sie bietet viele Möglichkeiten, um die wirtschaftliche Lage des Unternehmens richtig einschätzen zu können. Dazu müssen aber die einzelnen Kennziffern genau beobachtet und interpretiert werden, gegebenenfalls mit Unterstützung des Steuerberaters. Mindestens einmal im Monat sollte Zeit für die Lektüre der Unternehmensdaten reserviert und der Betrieb aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Das Instrumentarium dazu liefert die BWA und die Buchhaltung.

Praxis-Beispiel: Wie die Aussagekraft der monatlichen BWA erhöht werden kann