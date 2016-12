Betriebswirtschaftliche Auswertung: Standards und Möglichkeiten

20.12.2016 | Top-Thema Betriebswirtschaftliche Auswertung

Die Betriebswirtschaftliche Auswertung dient der Analyse und Entscheidungsfindung für den Unternehmer.

Bild: Windorias ⁄ pixelio.de

Ausgangspunkt einer solchen finanziellen Analyse eines Unternehmens ist die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA). Viele werfen jedoch nur einen kurzen Blick auf das vorläufige Ergebnis und lassen die zahlreichen Varianten der BWA-Analyse außer Acht. Wir geben Tipps, wie Sie in der Buchhaltung die Grundlage für eine aussagekräftige BWA schaffen, zeigen die Interpretationsarten der BWA und helfen, die verschiedenen Spielarten der BWA zu verstehen.

So mancher kennt das: Im betrieblichen Alltag hat man den Eindruck, dass das Geschäft gut läuft. Die Auftragsbücher sind voll, die Kapazitäten ausgelastet. Am Jahresende dann die böse Überraschung: Das Ergebnis liegt weit unter den Erwartungen, die Personalkosten sind immens gestiegen, Kredite, die im Laufe des Jahres für Investitionen aufgenommen wurden, müssen bedient oder sogar erweitert werden. Was also tun, um frühzeitig auf ungewünschte Entwicklungen reagieren zu können?

Die Antworten sind recht leicht zu finden – wenn man weiß, wo man suchen muss. Ein detaillierter Blick in die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) kann hier sehr hilfreich sein.

Regelmäßige Analyse und zuverlässige Daten

Allerdings ist es wichtig, dass sich Unternehmer regelmäßig mit ihren Zahlen befassen. Wer nur ab und zu oberflächlich auf die tabellarische Übersicht der BWA schaut und gar nicht genau weiß, was sich aus den Daten ableiten lässt, wird die BWA nicht als Frühwarnsystem nutzen können. Mit ein wenig Verständnis lassen sich jedoch die Zahlen gewinnbringend für den unternehmerischen Alltag interpretieren – die Qualität der eigenen Buchhaltung trägt dazu bei, dass die Daten tatsächlich Entscheidungsprozesse stützen können.

Buchhaltung – Betriebswirtschaftliche Auswertung – Unternehmensentscheidungen

Die BWA beruht auf den Zahlen der Buchhaltung und gibt dem Unternehmer während des laufenden Wirtschaftsjahres aus verschiedenen Blickwickeln Auskunft über seine finanzielle Situation. Die BWA ist aus mehreren Gründen entscheidend für die Unternehmensplanung:

Praxis-Tipp: Was die BWA kann

Die BWA informiert...

...über alle wichtigen Unternehmenszahlen, zusammengefasst auf wenigen Seiten.

Die BWA kontrolliert...

...Einnahmen (Umsätze) und Ausgaben. Mit den Daten sind Unternehmer in der Lage, kurz- und mittelfristige Entscheidungen zu treffen.

Die BWA präsentiert...

...die finanzielle Situation des Unternehmens – z. B. bei einer Bank. Kreditzusagen können dadurch erleichtert werden.

Man sollte daher zunächst definieren, wie die BWA des eigenen Betriebs aussehen sollte – und welche Zahlen hier einfließen müssen.