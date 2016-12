19.04.2016 | Top-Thema Betriebsprüfung: Prüfungstechniken und Branchenbesonderheiten

Klassische und neue Prüfungstechniken bei Kontrolle der von Unternehmen selbst berechneten Bemessungsgrundlagen

Aufgabe der Außenprüfung ist es, die von Unternehmen selbst berechneten steuerlichen Bemessungsgrundlagen zu kontrollieren. Im 1. Kapitel geben wir einen Überblick über die klassischen und neuen Prüfungstechniken.

Ziel ist die periodengerechte Besteuerung. Dazu gilt es

den Gewinn mithilfe der Bilanzposten bzw. Betriebseinnahmen und -ausgaben Jahr für Jahr genau festzustellen,

die Höhe des betrieblichen Kapitals zu ermitteln,

Betriebs- und Privatbereich voneinander abzugrenzen,

Umsätze und Vorsteuern zu berechnen und

sonstige steuerrelevante Vorgänge (z. B. Schenkungen) zu erkennen und steuerlich auszuwerten.

Um diese richtige periodengerechte Besteuerung überprüfen zu können, steht den Steuerprüfern eine Vielzahl von Prüfungstechniken zur Verfügung, die in drei Kategorien eingeteilt werden können:

Klassische Prüfungstechniken,

neue Prüfungstechniken (EDV) und

Prüfung von Branchenbesonderheiten.

Je nach betrieblichen Gegebenheiten wird der Betriebsprüfer aus den nachfolgend genannten Prüffeldern einzelne herausgreifen und schwerpunktmäßig abprüfen.

Klassische Prüfungstechniken

Hier geht es um die Entscheidung, ob Zahlungen zu einer Bilanzierung, Betriebsausgaben oder Betriebseinnahmen führen, betrieblich oder privat veranlasst sind und welche steuerlichen Folgen sich daraus ergeben.



Prüffelder Buchführung

Thema Prüffeld Bilanz Anlagen Investitionsabzugsbetrag, Bildung und Übertrag von 6b-Rücklagen, Investitionszulagen. Immaterielle Wirtschaftsgüter Bilanzierung und Abschreibung von Homepage, Domain, Software, Kundenstamm, steuerliches Bilanzierungsverbot für selbst erstellte immaterielle WG. Unbewegliche Sachanlagen Bilanzierung von "Ehegattengrundstücken", Drittaufwand, Arbeitszimmern, Wohnungen, notwendiges oder gewillkürtes Betriebsvermögen, Anschaffungsnahe Aufwendungen, Abgrenzung von Grund und Boden – Gebäude – Außenanlagen. Bewegliche Sachanlagen Bilanzierung und Abschreibung von Maschinen und Anlagen sowie insb. privatgenutzten PKWs. Finanzanlagen Notwendiges Betriebsvermögen? Vorräte, Waren Erfassung von Außenlagern, Kommissionslagern, Warenbewertung (Skonti, Rabatte, Verbrauchsfolgen Lifo etc.), Bewerten von halbfertigen und fertigen Produkten. Forderungen Delkredere, Forderungsausfälle. Finanzkonten Abstimmung von Banksalden, Kassenbücher, Tagessummenbonds, Aufzeichnungen elektronischer Kassen, Verprobungen. Aktive Rechnungsabgrenzung Jahresübergreifende Zahlungen an Versicherungen, von Beiträgen und Wechselzinsen. Rückstellungen, Verbindlichkeiten Prüfen der Höhe dem Grunde nach, Abzinsung bei unverzinsten Passiva mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. GuV Aufwandsposten Durchsicht nach aktivierungspflichtigen Positionen bzw. privat veranlassten Aufwendungen. Löhne Prüfung von Arbeitsverhältnissen mit nahestehenden Personen (z. B. Ehegatten, Kinder, etc.). Wareneinkauf, Erlöse Verprobung des Rohaufschlages Privatkonto Geldverkehrsrechnung Konnte der Lebensunterhalt mit den gebuchten Entnahmen und sonstigen Geldzuflüssen gedeckt werden? Private Aufwendungen Wurden alle privaten Nutzungen (z. B. Kfz-Nutzung, Strom, Wasser, Heizung, Wohnung) korrekt erfasst?

Wurden Anlagenabgänge privat entnommen?

Sind Aufwandsposten privat veranlasst?

Tabelle: Prüffeld Buchführung

Neben der Buchführung bzw. Einnahmenüberschussrechnung gilt es noch diverse gesetzliche Normen zu beachten:

Prüfungsansätze Einzelsteuergesetze

Thema Prüffeld Einkommensteuer Wurden alle nichtabzugsfähigen Betriebsausgaben richtig verbucht und dem Gewinn außerbilanziell wieder hinzugerechnet?

Führten handelsrechtliche Bilanzierungswahlrechte zu steuerlichen Aktivierungspflichten bzw. Passivierungsverboten?

Liegt ein Fall der Verlustabzugsbeschränkung nach § 15a EStG vor? Körperschaftsteuer Verdeckte Gewinnausschüttungen,

Steuerfreistellung bei erhaltenen Ausschüttungen,

Abzugsverbot von Beteiligungsverlusten,

Kapitalertragsteuer. Gewerbesteuer Abgleich des steuerlichen Gewinns ESt/KSt mit dem erklärten Gewinn aus Gewerbebetrieb,

Hinzurechnungen,

Kürzungen. Umsatzsteuer Steuerfreie Umsätze (EU, Drittland),

ermäßigt besteuerte Umsätze,

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (13b-Fälle),

Vorsteuerabzug, EUSt, Zölle,

Vorsteuerberichtigung nach Nutzungswechsel.

Tabelle: Prüfungsansätze Einzelsteuergesetze

Liegen besondere Fallgestaltungen vor, sind weitere Themen interessant:

Besondere Fallgestaltungen

Thema Prüffeld Anpassungen Übergang von der Handels- zur Steuerbilanz Betriebsaufspaltung Erkennen der Betriebsaufspaltung und Bilanzierung der Wirtschaftsgüter, Aufdeckung der stillen Reserven bei Wegfall der Betriebsaufspaltung. Höhe der Pachtentgelte. Gewerblich geprägte Personengesellschaft Vermeidung der Aufdeckung stiller Reserven Personengesellschaft Sonderbetriebsvermögen, Ergänzungsbilanzen, Abstimmung mit Verlustabzugsbeschränkung. Gesellschafterwechsel, Unternehmensverkauf Mitnahme bzw. Wegfall von Verlustvorträgen, Umsatzsteuerfreiheit, Vorsteuerberichtigungen, Grunderwerbsteuer 95 %-Grenze, Erbschaft- und Schenkungssteuer. Auslandssachverhalte Verrechnungspreise, Abzugsbeschränkung von Aufwendungen, sofern sie mit nicht in Deutschland versteuerten Erträgen zusammenhängen, Umsatzsteuer(-befreiungen).

Tabelle: Besondere Fallgestaltungen

Neue Prüfungstechniken

Seit Einführung des digitalen Datenzugriffs (Abgabenordnung 2004) ist es der Finanzverwaltung gestattet, direkt auf die elektronischen Daten des zu prüfenden Unternehmens zuzugreifen.

Der Zugriff betrifft nicht nur die Finanz- und Anlagenbuchhaltung, sondern umfasst auch Daten aus den sog. "Vorsystemen" wie Warenwirtschaftssystem, Kassensystem, Auftragsabwicklung etc.

Sämtliche steuerrelevanten elektronischen Daten sind unveränderbar aufzubewahren. Dabei ist es unbeachtlich, ob die Daten im Unternehmen generiert wurden (z. B. Buchführung) oder von außen in die betriebliche Sphäre gelangten (z. B. elektronische Bankauszüge). Im Extremfall kann es bei Verstößen zur vollständigen Verwerfung der Buchführung und anschließenden Vollschätzung kommen. Der BMF hat sich dazu ausführlich in einem BMF-Schreiben (BMF, Schreiben v. 14.11.2014, IV A 4 – S 0316/13/10003, BStBl 2014 I S. 1450) geäußert. In Bezug auf diese neuen digitalen Daten haben sich auch neue Prüffelder und –methoden entwickelt:

Digitale Prüfungstechniken

Prüffeld Erläuterung Sortiervorgänge Daten können leicht nach bestimmten Kriterien sortiert und geprüfte werden (z. B. Sortierung nach Umsatzsteuerschlüssel, Betrag, Inland, Ausland, Geschäftsfreunde-Gruppen, Umsätze einzelner Kassen). Filtervorgänge Filtern nach Betrag, Zahlungen außerhalb einer bestimmten Periode, etc. Zeitreihenvergleich Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben in bestimmten Zeitperioden (Tag, Woche, Monat, Jahr) Doubletten Auffinden von mehrfach gebuchten Vorgängen Lückenanalyse Auffinden fehlender Nummern in bestimmten Abrechnungskreisen

Tabelle: digitale Prüfungstechniken

Vertiefende Informationen zum Thema Branchenbesonderheiten bei der Betriebsprüfung:

