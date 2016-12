Umfang des Betriebsausgabenabzugs

Der BFH hat seine bisherige Rechtsprechung 2009 zum Abzug von „gemischten Reiseaufwendungen“ geändert. Eine anteilige Abzugsfähigkeit ist nun möglich. In der Vergangenheit hat eine private Mitveranlassung i.d.R. zur Nichtabzugsfähigkeit der gesamten Aufwendungen geführt. Was bedeutet dies in der Praxis?Weiter