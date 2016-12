Arbeitslohn von A bis Z: Betriebsfeier

Wird der Höchstbetrag überschritten, und sei es nur geringfügig, z. B. um 1 EUR, so sind die Zuwendungen in vollem Umfang als steuerpflichtiger Arbeitslohn anzusehen. In der Praxis ist aber üblich, dass der Arbeitgeber stattdessen die Lohnsteuer bei steuerpflichtigen Betriebsveranstaltungen mit einem Pauschsteuersatz von 25 % übernimmt, was das Gesetz ausdrücklich zulässt. Bei dieser Besteuerungsart entfallen auch die Beiträge zur Sozialversicherung.