09.01.2014 | Veranstaltungskalender

Bild: BVBC e.V.

Die Veränderungen in Rechnungswesen, Controlling und Steuerrecht sind rasant. Ständig wechselnde Regelungen sowie die zunehmende Digitalisierung werfen viele Fragen auf. Antworten bietet die Kongressmesse ReWeCo des BVBC vom 15. bis 17. Mai 2014 in Bad Soden am Taunus.

Informationen zu aktuellen Herausforderungen

Die ReWeCo informiert Fach- und Führungskräfte über die neuesten Entwicklungen in E-Bilanz, IFRS und Steuerrecht. Daneben werden auch allgemeine Management- und Marketingthemen behandelt.

Die Agenda

Aktuelle Entwicklungen rund um IFRS

Änderungen bei der Umsatzsteuer und ihre Konsequenzen für die betriebliche Praxis

Neue Entwicklungen im Integrated Reporting

Fast Close im Mittelstand

Neuerungen im Steuerrecht

"Gedächtnistraining"

Rechtliche Betrachtung der Selbstständigkeit als Bilanzbuchhalter

Weitere Infos: www.reweco.de

Termin und Ort

15. - 17. Mai 2014

RAMADA Hotel Bad Soden

Königsteiner Straße 88, 65812 Bad Soden am Taunus (bei Frankfurt am Main)

Tel. 06196 / 20 07 65 / Fax: 06196 / 20 01 53

Veranstalter und Kontakt

Bundesverband der Bilanzbuchhalter und Controller e. V.

Am Propsthof 15-17, 53121 Bonn

Tel. 0228 / 963 93 - 0 / Fax: 0228 / 963 93 - 14

E-Mail: kontakt@bvbc.de