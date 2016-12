02.10.2014 | Veranstaltungskalender

Bild: Horváth & Partner GmbH

Horváth & Partners, North Highland und ORESYS veranstalten am 5. und 6. November 2014 den CFO-Summit "Multinational CFOs – Mastering Global Complexity" in London. Im Mittelpunkt stehen Performance-Optimierung und Best Practices in Finanzorganisationen. Konferenzsprache ist Englisch.

CFOs und Manager aus dem CFO-Bereich von Unternehmen wie Bayer MaterialScience AG, Sony Music International & Sony Music France, GlaxoSmithKline, XAnge, Hewlett-Packard and SANEF/Abertis Group werden ihre Lösungsansätze präsentieren.

Die wichtigsten Themen:

Effizientes Management von komplexen Organisationen

Die Rolle des CFOs innerhalb von Großprojekten im Finance-Bereich (One.ERP, Big Data, Shared Services, etc.)

Organisation, Weiterentwicklung und Management des CFO-Bereichs

Operatives und strategisches Management und Reporting für beschleunigte Veränderungsprozesse

Veranstaltungstermin und -ort

5.-6. November im Shangri-La Hotel at the Shard, London

Teilnahmegebühr: 1.900 EUR zzgl. USt.

Anmeldung bei

Horváth & Partner GmbH

Königstraße 5, 70173 Stuttgart

Janina Giebler

E-mail: cfo-summit@horvath-partners.com, Tel.: +49 89 544625-1449