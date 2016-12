Studie: Compliance macht Unternehmen wettbewerbsfähiger

25.07.2011 | Rechnungslegung

Compliance ist eine junge Disziplin: Doch laut einer Studie von Digital Spirit wird ihre strategische Bedeutung langfristig zunehmen. 72 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass ihre Firma dadurch wettbwerbsfähiger wird.

Dass das Thema Compliance in deutschen Unternehmen immer wichtiger wird, belegen auch die Mitarbeiterzahlen der Compliance-Einheiten. Knapp die Hälfte der 100 befragten Unternehmen beschäftigen bereits einen bis drei Vollzeit-Mitarbeiter in diesem Bereich. In jedem zehnten Unternehmen sind es vier bis zehn Mitarbeiter, und in weiteren sieben Prozent sogar bis zu 50 Compliance-Mitarbeiter.

Die große Mehrheit der Befragten halten Compliance nicht nur für eine Modeerscheinung (79 Prozent). Vielmehr sind Unternehmen mit einer funktionierenden Compliance-Einheit wettbewerbsfähiger als andere. Davon sind 72 Prozent der Befragten überzeugt. Über die Hälfte der Teilnehmer meinen, dass sich Compliance-Abteilungen langfristig in den Unternehmen etablieren und sehr wahrscheinlich durch "verwandte" Themen und Funktionen erweitert werden.

Die Einführung eines Integritäts- und Compliance-Programms steht derzeit bei fast allen Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Der Schwerpunkt liegt hier auf Präventionsmaßnahmen in Form von Erstellung und Kommunikation der Richtlinien und des Verhaltenskodex sowie Compliance-Grundlagenschulungen. Höchste Priorität hat auch die Sicherstellung der Akzeptanz der Verhaltensregeln bei den Mitarbeitern und im mittleren Management. Im Top-Management ist die Akzeptanz bereits erreicht. Im Gegensatz dazu haben Befragungen zur Akzeptanz von Compliance-Maßnahmen überhaupt keine Priorität. Diese Aussage steht in krassem Gegensatz zu der Aussage, dass die Sicherstellung der Akzeptanz von Verhaltensregeln hoch priorisiert wurde.

In Rechtsfragen fühlen sich die Compliance-Verantwortlichen sicher. Für Rechtsberatung besteht derzeit kein weiterer Bedarf. Das sagen zwei Drittel der Befragten. Das andere Drittel hat zwar Bedarf, nutzt aber die vorhandenen Angebote und ist damit zufrieden. Die Zertifizierung des eigenen Compliance-Management-Systems liegt derzeit noch nicht im Fokus der Befragten, allerdings prüfen 85 Prozent der Unternehmen die Compliance-Maßnahmen ihrer Geschäfts-und Vertriebspartner.