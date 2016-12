26.01.2015 | Online-Literaturforum

In der anhaltenden Niedrigzinsphase und angesichts zahlreicher internationaler Turbulenzen sind Fragen der Geldanlage und der finanziellen Vorsorge besonders schwierig zu entscheiden. Alfred Biel präsentiert hierzu zwei bewährte Ratgeber.

Lindmayer, Karl H. / Dietz, Hans-Ulrich: Geldanlage und Steuer 2015: Sichern der Erträge in der Niedrigzinsphase.

32. Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler, 2015. – 537 Seiten, 59,99 EUR / E-Book 46,99 EUR.

Zu den Autoren: Karl H. Lindmayer ist Trainer, Berater und Fachreferent und gehört seit vielen Jahren zu den Bestsellerautoren im Bereich Geldanlage und Steuern. Hans-Ulrich Dietz ist Abteilungsdirektor in der Steuerabteilung der Commerzbank AG und Lehrbeauftragter für betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Frankfurt School of Finance & Management.

Inhaltsübersicht

Langfristige Vermögensplanung – Kurz- und mittelfristige Anlagen – Anlagen in Investmentfonds – Termingeschäfte – Zur Absicherung und Vorsorge – Investitionen in Immobilien – Nichts dem Finanzamt schenken – Steuerstundungsmodelle – Checklisten für Ihre Finanzplanung – Zinsformeln und Effektivverzinsung

Einordnung und Bewertung

Dieser Titel zählt schon lange zu den Bestsellern in diesem Themenbereich. Der Ratgeber steht unter dem Motto „Vermögen optimieren, Steuern minimieren“. Er ist kompetent geschrieben, orientiert sich an der praktischen Anwendbarkeit und Verwertbarkeit der angebotenen Informationen und Empfehlungen.

Finanztest Jahrbuch 2015: 90 Tests und Reports. Berlin: Stiftung Warentest, 2014. - 240 Seiten (A5), 9,80 EUR.

Das Jahrbuch vermittelt komprimiert, übersichtlich und leicht fassbar die Testergebnisse der Zeitschrift Finanztest 2014 zu diesen Themenblöcken: Recht und Leben – Geldanlage und Altersvorsorge – Bauen und Wohnen – Steuern – Gesundheit und Versicherungen – Gewusst wie (praktische Tipps) – Service (Adressen und Internetlinks). Der Band bietet unabhängige Ergebnisse und Empfehlungen zu zahlreichen Auswahlentscheidungen, etwa Anlegen mit Fonds, Banksparpläne, Riester-Rente, Tagesgeld und Festgeld oder Vorsorgevollmacht.

