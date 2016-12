21.01.2013 | Online-Literaturforum

Klausuren sollen den Stand des Wissens überprüfen und eine Bewertung ermöglichen. Um die vielleicht bestehende Prüfungsangst zu reduzieren, ist eine gute Vorbereitung unverzichtbar. Alfred Biel stellt als Hilfe eine Neuauflage mit Aufgaben und Lösungen für Studienanfänger vor.

BWL-Klausuren

3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage aus dem Oldenbourg Verlag - 209 Seiten, 24,80 EUR.

Die Autoren: Univ.-Prof. Dr. habil. Thomas Hering sowie Dr. Christian Toll, Habilitand, beide von der Fern-Universität in Hagen.

Inhalt

Wirtschaften und ökonomisches Prinzip – Unternehmensgründungen und Unternehmertum – Beschaffung – Produktion – Absatz – Organisation – Investition – Finanzierung – Grundbegriffe Rechnungswesen – Kostenrechnung – Buchführung und Jahresabschluss.

Einordnung

Das Buch richtet sich vorrangig an Studienanfänger der Betriebswirtschaftslehre und angrenzender Studiengänge. Es ist der Hochschul-Literatur zuzuordnen, was u. a. im „Mathematikteil“ zum Ausdruck kommt. Die Neuauflage eignet sich insbesondere zum Wissenstest und zur Klausurvorbereitung im Selbststudium. Sie prüft mit rund 70 Übungsaufgaben, die meisten in zahlreiche Unteraufgaben gegliedert sind, betriebswirtschaftliche Basiskenntnisse und ermöglicht so eine zuverlässige Selbsteinschätzung.

