Betriebswirtschaftslehre ist die Lehre der Führung, Organisation und Steuerung der Unternehmen. Fundiertes betriebswirtschaftliches Wissen bildet die unverzichtbare Grundlage der Tätigkeiten der Controller. Alfred Biel präsentiert die Neuauflage eines Standardwerks der BWL.

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

7., vollständig überarbeitete Auflage 2012

Aus dem Springer Gabler Verlag – 1.103 Seiten, gebunden 54,95 EUR, als E-Book 47,99 EUR

Die Autoren: Prof. Dr. Jean-Paul Thommen ist Inhaber des Lehrstuhls Organizational Behavior an der European Business School (EBS), Titularprofessor an der Universität Zürich sowie Dozent an der Universität St. Gallen. Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner ist Inhaberin des Lehrstuhls für Entrepreneurial Finance und Wissenschaftliche Co-Direktorin des Center for Entrepreneurial and Financial Studies (CEFS) an der TU München..

Inhalt

Unternehmen und Umwelt – Marketing – Materialwirtschaft – Produktion – Rechnungswesen – Finanzierung – Investition und Unternehmensbewertung – Personal – Organisation und Management

Einordnung

Die Autoren legen eine Einführung aus managementorientierter Sicht vor. Das Buch ist ein modernes Lehrbuch, das sich mit grundlegenden betriebswirtschaftlichen Themen auseinandersetzt. Es richtet sich an alle, die sich als Studierende mit der BWL befassen, aber auch an Praktiker, die ein verlässliches Nachschlagewerk suchen. Der Titel bietet breites Überblickswissen, kann aber auch gezielt zu bestimmten betriebswirtschaftlichen Fragestellungen herangezogen werden. Dem Controlling ist ein Unterkapitel im Teilgebiet Internes Rechnungswesen gewidmet u. a. mit besonderer Betonung der Führung des Berichtswesens und Defiziten klassischer Steuerungsgrößen. Der Stoff wird verständlich vermittelt und lesefreundlich aufbereitet, z. B. durch 365 Abbildungen, zweifarbige Textgestaltung, Hervorhebungen usw. Bemerkenswert und diskussionswert ist u. a. die mehrseitige Erörterung der Unternehmensethik.

