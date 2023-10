Das Unternehmen EWE erstellte den ersten Konzernabschluss mit S/4 GR. Arndt Pretzler berichtete, wie EWE die komplexe Umstellung von SAP SEM-BCS zu SAP S/4HANA Group Reporting (kurz: S/4 GR) bewältigte. Das Unternehmen profitiert nun von einer Effizienzsteigerung und mehr Transparenz in der Konsolidierung & Berichterstattung.

Implementierung von S/4 GR

Der Energieversorger EWE besitzt eine Vielzahl an verschiedenen Workstreams (wie zum Beispiel den P2P-Einkaufsprozess), die die verschiedenen Phasen des Business Cycle unterstützen. Alle diese Prozesse münden am Ende in die Konsolidierung der Unternehmenszahlen. Zum Jahresbeginn 2022 implementierte die EWE als eines der ersten Unternehmen in Deutschland S/4 GR.

Während EWE im Jahr 2021 noch S/4 GR und SAP Strategic Enterprise Management - Business Consolidation System (kurz: SEM-BCS) im Bereich der Unternehmenskonsolidierung nutzte, wurde zum Jahr 2022 S/4 GR erstmals als alleiniges Konsolidierungs-Tool verwendet. Damit war die EWE das erste Unternehmen in Deutschland, das SEM-BCS abgelöst hat und durch die "Group Reporting"-Lösung ersetzte.

Hoher Abstimmungsaufwand und mangelnde Transparenz führten zur Umstellung

Entscheidend für diesen Umstieg waren mehrere Punkte, bei denen man sich Verbesserungen versprach. Die bisherige Ausgangssituation bestand auf einem ausgereiften SEM-BCS. In diesem gab es mehrere verschiedene ERP-Systeme, die über das ETL-Tool angebunden waren. Über dieses Tool fand dann die Intercompany-Abstimmung statt. Infolgedessen hatte die EWE wenig Transparenz über die Zusammensetzung der Daten und daher einen hohen Abstimmungsaufwand. Insgesamt passte sich das System an den Prozess an.

S/4 GR als führendes System

Die Kernidee bestand nun darin, die heterogenen Nebensysteme durch ein SAP-Standardsystem im S/4 Core abzulösen und ab 2022 S/4 GR als führendes System im Unternehmen zu etablieren. Mit der Einführung von S/4 GR war das Ziel verbunden, eine einheitliche Datenbasis in S/4 zu schaffen. Daraus versprach man sich eine Effizienzsteigerung durch die dann mögliche Prozessharmonisierung & -automatisierung im SAP-System. Automatisierte Prozesse vereinfachen darüber hinaus auch Intercompany Prozesse. Jetzt passt sich der Prozess dem System an.

Umstieg im Bereich der Datenmeldung verzögert sich noch

Zeitlich wurde die technische Erstkonsolidierung zum 31.12.2020 umgesetzt. Gleichzeitig lief allerdings noch das bestehende SEM-BCS bis zum 31.12.2021 mit, da es noch Aufgaben, wie z.B. die Berichterstattung für das Jahr 2021, übernahm. Der erste Halbjahresbericht aus dem S/4 GR wurde zum 30.06.2022 erstellt und letztendlich dann auch der Konzernabschluss für 2022 zum 31.12.2022.

Im Bereich der Datenmeldung zeichnet sich ein anderes Bild ab. Im Gegensatz zu dem schnellen Umstieg von SEM-BCS auf S/4 GR im Konsolidierungsbereich, migrieren die Gesellschaften in drei Clustern jeweils zum Jahresbeginn 2022, 2023 und 2024 auf den S/4 Core. Auf das ETL Tool ConsPrep kann zunächst nicht verzichtet werden, da entweder EWE noch nicht die Voraussetzungen für die Standardtools von S/4 erfüllt oder letzteres noch nicht die Funktionalitäten hat, die EWE benötigt.

Planung mit dem BPC-System

Die Planung wurde im Jahr 2021 auf das BPC-System (Business Planning and Consolidation) umgestellt. Dabei läuft die Datenerfassung über AfO-Apps und die Konsolidierung des Plans - analog zum Ist - über das S/4 GR. Außerdem wurde zum 1.1.2022 ein monatlicher Forecast im BPC implementiert.

Vier Themen bei der Konsolidierung

Insgesamt erstreckte sich das Projekt auf vier Themen im Bereich der Konsolidierung:

Datenerfassung, Konsolidierungsvorbereitung, Konsolidierung und Reporting.

Aus technischer Perspektive war es nötig, Profit Center umzugliedern und anzureichern. Für den Anwender werden im Web Interface nun Fiori Apps genutzt. Diese haben eine anwenderfreundliche und intuitive Bedienung, die sich durch geringeren Schulungsaufwand und fachbereichsnahes Customizing auszeichnet.

Zur Einbindung der Konsolidierung in das externe und interne Reporting bei EWE:

Bild: Horváth

Umstellung gelang nicht sofort reibungslos

Arndt Prenzler (Group Application Manager Consolidation, Planning and Reporting) sagte in seinem Vortrag: "Der Übergang hat geruckelt." Gemeint war die interne Umstellung auf S/4 GR. Eine so große Umstellung funktioniert intern nicht immer so reibungslos, wie es in der Theorie klingt. Kollegen mussten lernen mit einer neuen Software umzugehen, was in der Umstellungsphase einen zusätzlichen Aufwand mit sich bringt. Auch jetzt ist die Umstellung der EWE noch nicht am Ende. Bei den ca. 600 Gesellschaften gibt es knapp 100 meldende Einheiten, von denen nach Cluster 2 gut die Hälfte auf dem neuen S/4 Core melden. Das System wird weiter angepasst und optimiert.

Projekt war erfolgreich

Trotzdem hat es sich gelohnt, wie die jetzige Situation zeigt:

Die Fiori Apps erlauben fachbereichsnahes Customizing,

die Datenerfassung erfolgt schlanker (nur relevante Felder statt über die GUI alle Felder in einer Transaktion),

Daten werden tiefer vollständig integriert aus der Quelle heraus,

ConsPrep ermöglicht systemische Intercompany Abstimmungen und

das Reporting erfolgt aus einer Single-Source-of-Truth, dem S/4 GR.

Die "parallele Einführung der Konsolidierung mit S/4HANA ermöglicht die vertikale Integration mit Accounting und Controlling und sorgt gleichzeitig für die Einbindung der Konsolidierung in das externe und interne Reporting als Single-Source-of-Truth!".

Themen und Schlagworte des Vortrags im Graphic Recording.

Bild: Horváth / Angela Wittchen, ILLU FRONT, Hamburg





Über das Unternehmen: Die EWE Aktiengesellschaft ist derzeit das fünftgrößte Energieversorgungsunternehmen in Deutschland. Ursprünglich stand die Abkürzung "EWE" für "Energieversorgung Weser-Ems", da das Unternehmen zunächst die Region Weser-Ems mit Strom und Gas versorgte. Heute ist die EWE ein diversifizierter Konzern, der in den Bereichen Energie, Telekommunikation und Informationstechnologie tätig ist und ca. 600 vollkonsolidierte Gesellschaften beinhaltet.