Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist in Bewegung. Der Haufe ESRS Summit am 07./08. Oktober bietet ein Update zum aktuellen Stand der Regulatorik und zeigt auf, wie Unternehmen die Nachhaltigkeitsberichterstattung auch unabhängig von formellen Anforderungen nutzen können, um sich zukunftssicher aufzustellen. Bis zum 30. Juni gibt es noch Early-Bird-Tickets.

Beim ersten Haufe ESRS Summit im vergangenen Jahr stand die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den neuen europäischen Berichtsstandards im Mittelpunkt. Das gebündelte Fachwissen von Haufe und anerkannten Expert:innen aus Wissenschaft und Unternehmenspraxis war erlebbar. In diesem Jahr entwickelt sich nicht nur die regulatorische Landschaft weiter: Auch der Summit steht unter einem neuen Motto – „Chancen mit und jenseits der Berichterstattung“.

In diesem Sinne macht die Veranstaltung in Eschborn bei Frankfurt am Main die Teilnehmenden zum einen fit für die erfolgreiche Umsetzung der ESRS. Andererseits profitieren auch alle, die den Nachhaltigkeitsbericht nicht als Pflicht, sondern als wichtiges Element eines strategischen Nachhaltigkeitsmanagements begreifen. Zahlreiche Keynotes, Impulsvorträge und Diskussionsrunden bieten Einblicke in den aktuellen Stand, und auch das Networking kommt nicht zu kurz.

Einblick in das Programm des Haufe ESRS Summit

Tag 1

Georg Lanfermann, Präsident des DRSC e.V., liefert eine fundierte Analyse aktueller regulatorischer Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Prof. Dr. Thomas Wunder beleuchtet, wie Unternehmen durch strategische Nachhaltigkeitskompetenzen Wettbewerbsvorteile schaffen können – weit über die reine Einhaltung von Vorschriften hinaus. Tanja Castor (BASF) präsentiert praxisnahe Lösungen, wie ESG-Risiken effizient in die Unternehmenssteuerung und Berichterstattung integriert werden können. Prof. Dr. Maximilian Müller setzt mit einer inspirierenden Keynote den Abschluss des ersten Tages und liefert Denkanstöße zur Zukunft von Nachhaltigkeit und Unternehmensführung.

Tag 2

Prof. Dr. Karina Sopp zeigt, wie Unternehmen mithilfe von Transitionsplänen nachhaltige Fortschritte erzielen und Veränderungen aktiv vorantreiben können. Jessica Brieger (AMG Critical Materials) erläutert, wie Social Sustainability Reporting genutzt werden kann, um Daten in konkrete Maßnahmen für soziale Nachhaltigkeit zu übersetzen. Viola Möller (BDO) erklärt, wie eine effektive Wesentlichkeitsanalyse Unternehmen dabei unterstützt, ihre langfristigen Ziele im Bereich Nachhaltigkeit zu definieren und zu erreichen. Dr. Jens Freiberg (BDO) untersucht die Herausforderungen und Chancen der aktuellen Prüfprozesse in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dr. Kati Beiersdorf und Prof. Dr. Christian Fink präsentieren praxisorientierte Ansätze für die freiwillige Berichterstattung nach ESRS VSME. Im abschließenden Podiumsgespräch diskutieren Dr. Kati Beiersdorf, Prof. Dr. Christian Fink und Dr. Steffen Schwartz-Höfler über zentrale Erkenntnisse der Veranstaltung und beantworten individuelle Fragen der Teilnehmenden.

Daten:

Wann? 7. bis 8. Oktober 2025

7. bis 8. Oktober 2025 Wo? Memox, Eschborn bei Frankfurt am Main

Memox, Eschborn bei Frankfurt am Main Tickets: „Early Bird“-Preis bis zum 30. Juni: 1.499 Euro zzgl. MwSt.

Danach gilt der reguläre Standardpreis: 1.899 Euro zzgl. MwSt.

„Early Bird“-Preis bis zum 30. Juni: 1.499 Euro zzgl. MwSt. Danach gilt der reguläre Standardpreis: 1.899 Euro zzgl. MwSt. Weitere Informationen zum ESRS Summit sowie Tickets erhalten Interessierte hier.

Veranstalter:

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Munzinger Str. 9

79111 Freiburg

Mail: events@haufe.com