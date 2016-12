11.04.2013 | Finanzierung

Die KfW öffnet die Türen für Wachstumsinitiativen

Bild: KfW / Stephan Sperl

Besonders für mittelständische Unternehmen ist es schwierig, sich einen finanziellen Spielraum für Wachstum zu verschaffen. Ein Schwerpunkt der KfW ist die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie von Existenzgründungen. Die wichtigsten Förderprogramme, Antragswege und Konditionen im Überblick.

Neues Top-Thema zur Mittelstandsfinanzierung

Wenn Unsicherheit über die weitere konjunkturelle Entwicklung besteht, zögern viele Banken bei der Kreditvergabe an Unternehmen. Eine wichtige Hilfe oder Alternative ist in solchen Fällen die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). In einem neuen Top-Thema finden Sie alle wichtigen Informationen über die Arten der Förderprogramme, die Antragstellung und die Konditionen.

Die Gliederung

Finanzierungsprogramme für etablierte Unternehmer (älter als 3 Jahre)

Finanzierungsprogramme für Unternehmensgründer

Finanzierungsprogramme für Umweltmaßnahmen

Antragsweg und Ablauf

Konditionen der Kredite

