Elektronische Rechnung: Bundesrat gibt grünes Licht

Die Streichung der 2-Jahres-Option für die Einkommensteuer ist die einzige Änderung durch den Vermittlungsausschuss. Alle anderen Regelungen sind unverändert. Auch die Erleichterungen für elektronische Rechnungen werden wie geplant rückwirkend zum 1.7.2011 in Kraft treten. Wie bereits erwähnt, bleibt es ebenfalls bei der Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags. Der Bundesrat (und zuvor der Bundestag) muss dem Gesetz in seiner Sitzung am 23.9.2011 noch zustimmen. Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss ist die Zustimmung jedoch sicher.