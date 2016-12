Deutsche Industrie warnt vor Kreditklemme

Unternehmen und Häuslebauer in Deutschland kommen im europäischen Vergleich weiterhin relativ leicht an Geld, schwieriger geworden ist es dagegen im Euro-Raum insgesamt. Die Kreditstandards der Banken blieben in Deutschland im vierten Quartal 2011 weitgehend unverändert, teilte die Bundesbank in Frankfurt mit. Leicht verschärft wurden einer Umfrage der Notenbank zufolge allerdings die Richtlinien für langfristige Unternehmenskredite.Weiter