06.01.2014 | Online-Literaturforum

Bild: Michael Bamberger

Mit dem Jahreswechsel stellt sich auch wieder eine Pflicht ein: die Abgabe der Einkommensteuererklärungen. Je nach „persönlichem Fall“ ein mehr oder minder aufwendiges und mühsames Unterfangen. Alfred Biel präsentiert daher einige aktuelle Steuer-Ratgeber, die sich bewährt haben.

Einkommensteuererklärung 2013/2014

in 23. Auflage 2013 von Haufe – 701 Seiten mit ergänzenden Online-Arbeitshilfen, 16,95 EUR

Von: Willi Dittmann, Dozent am Bildungszentrum der OFD Karlsruhe; Dieter Haderer, Dozent am Bildungszentrum der OFD Karlsruhe sowie Rüdiger Happe, Betriebsprüfer sowie Dozent an der IHK.

Inhalt: Detaillierte Ausfüllanleitung zur Einkommensteuererklärung 2013 für Hauptvordruck und alle relevanten Anlagen. Ferner eine ausführliche Kommentierung mit vielfältigen Gestaltungshinweisen.

Steuer 2014 für Arbeitnehmer, Beamte und Kapitalanleger

in 18. Auflage 2013 von Haufe – 560 Seiten, 14,95 EUR.

Von: Willi Dittmann, Dieter Haderer und Rüdiger Happe.

Inhalt: Detaillierte Behandlung der relevanten Steuerformulare mit Schluss-Check Steuerspar -Möglichkeiten. Ferner eine umfangreiches Steuerlexikon. Zudem ergänzende Hinweise zum Veranlagungsverfahren 2013 (Steuerbescheid usw.)

Steuer 2014 für Unternehmer, Selbstständige und Existenzgründer

in 18. Auflage 2013 von Haufe – 668 Seiten, 16,95 EUR.

Von: Willi Dittmann, Dieter Haderer und Rüdiger Happe.

Inhalt: Steuerformulare (Einkommensteuererklärung 2013, Gewerbesteuererklärung 2013, Umsatzsteuererklärung 2013, Umsatzsteuervoranmeldung sowie Schluss-Check Steuerspar – Möglichkeit. Ferner umfangreiches Steuerlexikon sowie ergänzende Hinweise zum Veranlagungsverfahren (Steuerbescheid etc.).

Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2013

aus dem Schäffer – Poeschel Verlag 2013 – 493 Seiten A4, 42,95 EUR.

Von: Robert Engert, Oberamtsrat Oberfinanzdirektion Karlsruhe; Winfried Simon, Regierungsrat Oberfinanzdirektion Karlsruhe und Frank Ulbrich, Steueramtsrat Thüringer Landesfinanzdirektion.

Inhalt: Ausführliche Erläuterungen der relevanten Vordrucke. Ferner Überblick über wichtige Steuerersparnismöglichkeiten und Einzelfragen grundsätzlicher Art. Sowie Tipps zur Nutzung von „Elster-Formular“.

Zur Leseprobe (Abfrage am 30.12.13):

Steuererklärung 2013/2014 – Selbstständige, Existenzgründer

in 2. aktualisierter Auflage von der Stiftung Warentest, Berlin – 272 Seiten, 16,90 EUR.

von Hans Fröhlich.

Inhalt: Steuerkurs für Unternehmer, Erläuterungen zu den einschlägigen Formularen, Zusatztipps und Service.

Zur Leseprobe (Abfrage am 30.12.13):

Steuererklärung 2013/2014 - Arbeitnehmer, Beamte

in 2. aktualisierter Auflage von der Stiftung Warentest, Berlin – 272 Seiten, 16,90 EUR

von Hans Fröhlich.

Inhalt: Grundkurs Lohnsteuer, Erläuterungen zu den einschlägigen Formularen, Spartipps und Service.

Zur Leseprobe (Abfrage am 30.12.13):

Der aktuelle Steuerratgeber 2013/2014

aus dem Walhalla Verlag Regensburg 2013 – 448 Seiten, gedrucktes Buch 9,95 EUR / E-Book 5,99 EUR.

von Dieter Kattenbeck, Diplom-Finanzwirt, und Wolfgang Kunte, Finanzwirt und freier Referent.

Inhalt: Lohn-/Einkommensteuerübersicht, Einkunftsarten, Steuer-ABC, Gebäudeabschreibungen, Berechnungsschema, Musterformulare, Tabellen und Übersichten.

Zur Leseprobe (Abfrage am 31.12.13):