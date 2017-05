WHU Controller Panel blickt in die Zukunft des Controllings

19.05.2017 | Neue Studie gestartet

Prof. Dr. Utz Schäffer (links) und Prof. Dr. Jürgen Weber, die beiden Leiter des WHU Controller Panels Bild: WHU / Kai Myller

Bild: WHU / Kai Myller

Digitalisierung, Big Data und Business Analytics verändern das Controlling radikal. Welche Herausforderungen kommen auf die Controller konkret zu? Wie weit sind diese Themen bereits im Controlling angekommen? Die neue Studie will diese Fragen beantworten.

Inhalt und Umfang der Studie

In der dritten Zukunftsstudie widmet sich das WHU Controller Panel der Digitalisierung und lädt alle interessierten Controllerinnen und Controller zur Online-Umfrage ein. Die Beantwortung des Fragebogens dauert ca. 15 Minuten. Die Teilnahme ist bis zum 4. Juni 2017 möglich.

Vorgehen zur Teilnahme

Die Teilnahme ist nur für registrierte Panel-Mitglieder möglich. Mitglieder erhalten per Mail einen Link zur Umfrage. Controller, die sich neu anmelden, erhalten nach ihrer Registrierung und Bestätigung ebenfalls den Link per Mail zugesandt.

Zur Registrierung

Die Umfrage ist anonym, die Angaben werden vertraulich behandelt. Durch die sorgfältige Prüfung der Registrierungen ist eine hohe, wissenschaftlich valide Datenqualität gewährleistet.

Vorteile für Teilnehmer

Die Teilnehmer der Studie erhalten exklusiv einen Ergebnisbericht mit dem neuen Ranking der Zukunftsthemen 2017. Sie erfahren darin, wie weit die Digitalisierung tatsächlich in den Unternehmen Einzug gehalten hat und welche Themen das Controlling in den nächsten Jahren dauerhaft begleiten werden.

WHU Controller Panel

Das WHU Controller Panel wurde vor 10 Jahren in Kooperation mit dem ICV gegründet. Unter der Leitung von Prof. Utz Schäffer und Prof. Jürgen Weber bietet das Panel seither wissenschaftlich fundierte Analysen und praxisrelevante Benchmarks zu allen wichtigen Facetten des Controllings. Über 1.000 Mitglieder nehmen regelmäßig an den Studien teil.

Ansprechpartner:

Prof. Schäffer/Prof. Jürgen Weber (E-Mail: whu-controllerpanel@whu.edu)

WHU - Otto Beisheim School of Management/Institute of Management Accounting and Control (IMC)