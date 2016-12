27.03.2013 | Veranstaltungsvorschau

Bild: Horváth & Partner

Unter dem Motto „KPI - Der Schlüssel zur Performancesteigerung“ steht die 8. Fachkonferenz Reporting von Horváth & Partners am 12./13. Juni in Berlin. Im Mittelpunkt der Erfahrungsberichte steht die Frage, was eine Schlüsselgröße von einer einfachen Kennzahl unterscheidet.

Konzepte, die funktionieren

Auf der Fachkonferenz Reporting werden aktuelle Konzepte und Best-Practice-Beispiele kombiniert. Dabei stehen die folgenden Schwerpunktthemen im Fokus der diesjährigen Veranstaltung:

"Was heißt eigentlich Key?" - Steuerung mit den richtigen Key Performance Indikatoren

"Aus einem Guss" - Durchgängige Steuerung mit Treiberbäumen

"Blick voraus" - Forecast- und Frühwarninformationen für eine dynamische optimierte Steuerung

"Lean Reporting" - Effizienz im Reporting durch schlanke und automatisierte Prozesse

"Green Controlling" - KPIs zur Steuerung der Nachhaltigkeit

"Reporting in Echtzeit" - Cloud / HANA / Big Data

"Reporting Change" - Reportersteller und -empfänger bei Veränderungen „mitnehmen“ / Change in der Organisation bewältigen

Termin und Ort

12.-13. Juni 2013, ab 9:30 Uhr

Mövenpick Hotel, Berlin

Veranstalter und Anmeldung

Horváth & Partner GmbH

Phoenixbau, Königstraße 5, 70173 Stuttgart

Frau Isabell Barthel, Tel.: +49 711 66919-367

Mail: konferenz@horvath-partners.com

www.horvath-partners.com

Teilnahmegebühren und Frühbucherrabatt

1.950 EUR zzgl. gesetzl. MwSt.

Ein Frühbucherrabatt von 10% wird bei Anmeldung bis zum 3. Mai 2013 gewährt.