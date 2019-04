Auch stabile Geschäftsmodelle profitieren von der Digitalisierung. Das zeigen die Initiativen im Vertrieb des Chemiekonzerns Lanxess, die zu schnelleren und billigeren Prozessen führten. Außerdem konnte auch die Qualität des Forecasts von Marktpreisen verbessert werden.

Digitalisierung ist nicht gleich Digitalisierung

Digitalisierung wird ganz unterschiedlich umgesetzt, wie sich auch Unternehmen und Branchen unterscheiden. Insgesamt kann man aber, so Arel Güven, Manager Global Digitalisation bei Lanxess, vier verschiedene Stufen der Digitalisierung identifizieren.

Die einfachste Stufe bildet die Prozessebene, die maßgeblich auf Geschwindigkeitserhöhung der bestehenden Abläufe abzielt. Wenn gesamte Funktionen verändert und digitalisiert werden, wie beispielsweise beim Online Banking, ist die nächste Stufe erreicht. Die dritte Stufe erreicht man durch cross-funktionale, konsequent auf den Kunden ausgerichtete Digitalisierung – die digitalisierte Wertkette. Am Ende steht die investitionsintensive Digitalisierung gesamter Geschäftsmodelle, wie Uber oder Spotify es gezeigt haben.

Die Frage nach dem Warum

Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Richtungen, aus denen die Forderung nach Digitalisierung auf Unternehmen trifft. Top-down durchlaufen, birgt jede der beschriebenen Digitalisierungsstufen eigene Vorzüge, von Effizienzgewinnen bis zum strategischen Wettbewerbsvorteil und zieht so Unternehmen an. Doch deutlich weniger strategisch, dafür umso prägnanter ist die Variante, die Unternehmen in Richtung Digitalisierung drückt – der Kunde. „Wir haben keine Faxgeräte mehr, das muss anders funktionieren“ ist ein plakatives Beispiel dafür. Mit zunehmender Digitalisierung der Kunden wächst auch deren Erwartungshaltung an ihre Lieferanten.

Digitalisierung lässt sich organisieren

Lanxess als Chemieunternehmen befindet sich in großer Distanz zum Endkonsumenten, so Güven, sodass aus dieser Richtung der Digitalisierungsdruck noch überschaubar ist. Zudem bewegt sich das Unternehmen überwiegend auf Verkäufermärkten, was den Druck zur Veränderung ebenfalls nicht erhöht. Und dennoch hat Lanxess ein sechs Hubs umfassenden Bereich dLX aufgebaut und so die Digitalisierung institutionalisiert. Die Themengebiete reichen von Produktion und Assets über Prozesse, Tools, Kommunikation hin zu Data Management und Analytics.

Eine besondere Rolle spielt das Projekt CheMondis, das eine herstellerunabhängige Marktplattform von Lanxess bildet. Über diese vertrieblich orientierte Initiative wird der digitale Umbruch im Unternehmen sukzessive umgesetzt.

Vertrieb spürt Kundendruck am stärksten

Dem Vertrieb fällt im Rahmen der Digitalisierung eine besondere Rolle zu, da hier der Kundendruck zuerst aufkommt. So hat Lanxess hier eine Reihe von Initiativen ergriffen.

Die Preisbildung wird optimiert, um bessere Vorhersagen in einem Markt, der massiv von Angebot, Nachfrage und Rohstoffpreisen bestimmt ist, tätigen zu können.

Interne Freigabemechanismen wurden digitalisiert, um effizienter und schneller Rückmeldung an Kunden geben zu können.

Inhalte zur Vertriebsunterstützung, Produktspezifikationen und Sicherheitsdatenblätter sollen zukünftig zentral und digital in einem neuen Content Management System (CMS) zusammengeführt werden.

Organisation alleine reicht nicht

Um die zahlreichen Initiativen zum Erfolg zu führen, reicht in einem Konzern eine reine Institutionalisierung allerdings nicht aus. So hat Güven noch einige Hinweise für Digitalisierungswillige, um die richtigen Rahmenbedingungen für den Wandel zu schaffen. Digitalisierung sollte nicht zum Selbstzweck betrieben oder als Allheilmittel betrachtet werden - vielmehr ist es ein Anlass sich zu verändern und auch Etabliertes zu reflektieren. Digital ist auch eine Einstellungsfrage und muss intern (vor-)gelebt werden (z.B. elektronische Gehaltsabrechnung, WhatsApp-Nutzung für nicht-vertrauliche Kommunikation).

Dabei ist jeder Einzelne in der Organisation gefordert, bei sich anzufangen. Kommunikation und digitale Weiterbildung via Video (sog. „Learning Nuggets“) helfen ergänzend. Eine besondere Rolle nehmen Führungskräfte ein, denn sie gehen voran und sollten Unterstützer in die Pflicht nehmen. Abschließend bleibt die Erkenntnis, dass bei der Digitalisierung, wie bei vielem Unbekannten, auch mal Dinge nicht funktionieren. Daher will auch Loslassen gelernt sein. Denn es kommt auf die richtigen Ideen an, die schnell skaliert werden können.