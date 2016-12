07.02.2012 | Controllerpraxis

Unter dem Motto "Effizienter CFO-Bereich in turbulenten Zeiten" steht die 7. Fachkonferenz "Finance Excellence" am 22. März in Düsseldorf. Bis zum 10.2. gibt es noch Frühbucherrabatte zwischen 10 und 25 Prozent.

Für alle Szenarien gewappnet

Damit sich Unternehmen in einem turbulenten Marktumfeld behaupten können, muss die finanzielle Steuerung noch effizienter werden. Auf der 7. Fachkonferenz "Finance Excellence" von Horváth & Partners werden Praxisbeispiele und Erfahrungsberichte aus namhaften Unternehmen vorgestellt.

Die zentralen Themen:

Erfolgsfaktoren globaler Factory- und Shared Service Center-Konzepte

Business Process Outsourcing & Innovation

Stammdatenmanagement als Enabler für das Business

Value & Performance Management mit betriebswirtschaftlichen Standards

Performance-Steigerung durch Interne Kontrollsysteme

Termin und Ort

22. März 2012, ab 9:30 Uhr

MARITIM Hotel, Düsseldorf

Veranstalter und Anmeldung

Horváth & Partner GmbH

Phoenixbau, Königstraße 5, 70173 Stuttgart

Frau Isabell Barthel, Tel.: +49 711 66919-367

Mail: konferenz@horvath-partners.com

www.horvath-partners.com/konferenzen/financeexcellence

Teilnahmegebühren und Frühbucherrabatt

990 EUR zzgl. gesetzl. MwSt.

Ein Frühbucherrabatt von 10% wird bei Anmeldung bis zum 10. Februar 2012 gewährt.

Ehemalige Teilnehmer einer Konferenz bzw. eines Trainings von Horváth & Parnters erhalten bei Anmeldung bis zum 10. Februar 2012 einen erweiterten Frühbucherrabatt von 25% auf die reguläre Teilnahmegebühr.