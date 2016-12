12.06.2014 | Veranstaltungskalender

Mit dem "Campus for Controlling" fördert das Institut für Management und Controlling (IMC) der WHU den Dialog zwischen Controllingpraxis und Controllingforschung. Die diesjährige Veranstaltung am 12. September in Vallendar steht unter dem Leitthema „Innovationen im Controlling“.

Die Vorträge des 8. Campus for Controlling am 12. September stehen unter dem Leitthema „Innovationen im Controlling“ an der WHU – Otto Beisheim School of Management. Dazu diskutieren Experten auf dem Gebiet des Innovationsmanagements und -controllings die Frage: „Wie können Controller und Innovationsmanagement besser zusammenarbeiten?“

Dass eine solche Zusammenarbeit funktioniert kann, hat der diesjährige ControllerPreis 2014 gezeigt. Controller der Online-Partnervermittlung ElitePartner wurden dieses Jahr für die Entwicklung eines Excel-basierten Werkzeug zur Optimierung des Mediabudgeteinsatzes mit dem begehrten ControllerPreis ausgezeichnet.

Neben den Forschungsergebnissen aus der Wissenschaft werden Beispiele aus der Unternehmenspraxis präsentiert. Die Veranstaltung steht unter der Leitung von Prof. Dr. Utz Schäffer und Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber.

Referenten

Prof. Dr. Holger Ernst – Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanagement (TIM), WHU

– Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanagement (TIM), WHU Wilhelm Lipp – Leiter des Zentralbereichs Controlling, Rechnungswesen, Organisation, Deutsche Bundesbank

– Leiter des Zentralbereichs Controlling, Rechnungswesen, Organisation, Deutsche Bundesbank Prof. Dr. Utz Schäffer – Direktor Institut für Management und Controlling (IMC), WHU

– Direktor Institut für Management und Controlling (IMC), WHU Frank Tenbrock – Corporate Director/Global Head of Process Management Financial Operations Henkel AG & Co. KGaA

– Corporate Director/Global Head of Process Management Financial Operations Henkel AG & Co. KGaA Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber – Direktor Institut für Management und Controlling (IMC), WHU

Termin und Ort

12. September 2014, 9:00 - 17:15 Uhr

WHU – Otto Beisheim School of Management

Burgplatz 2, 56179 Vallendar

Tagungsgebühr: 295 Euro.

Veranstalter und Ansprechpartner

WHU – Otto Beisheim School of Management

Institut für Management und Controlling (IMC), Burgplatz 2, 56179 Vallendar

Evelyn Busch

Tel: +49 261 6509 472

E-Mail: evelyn.busch@whu.edu

Eine Anmeldung ist bis zum 2. September 2014 unter www.campus-for-controlling.com möglich.