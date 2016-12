20.05.2015 | Veranstaltungskalender

Mit dem "Campus for Controlling" fördert das Institut für Management und Controlling (IMC) der WHU den Dialog zwischen Controllingpraxis und Controllingforschung. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Leitthema „Zukunftsfähiges Controlling – Bausteine des Erfolgs“.

Bausteine für ein zukunftsfähiges, erfolgreiches Controlling

Auf der diesjährigen Veranstaltung stehen vier Bausteine im Mittelpunkt: IT-Kompetenz, Verhaltensorientierung, Business Partnering und HR-Management für Controller.

Auch in diesem Jahr wurden hochkarätige Referenten an die WHU – Otto Beisheim School of Management geladen, die aus ihren Best-Practice Unternehmen berichten.

Die Referenten und ihre Themen

Dr. Jörg Erngelbergs und Dr. Jan Kemper – Zalando SE:

Controlling.com – coping with a radically agile environment

Die Controlling Philosophie „OSCAR“

Improving RWE’s decision making behavior

(ausgezeichnet mit dem ControllerPreis 2015 des Internationalen Controller Vereins)

Moderation der Podiumsdiskussion zum Thema Controllernachwuchs

Ausgerichtet wird die Konferenz, die sich speziell an Controllingexperten und Führungskräfte richtet, vom Institut für Management und Controlling (IMC) unter der Leitung von Professor Utz Schäffer und Professor Jürgen Weber. Die Tagung versteht sich als ein Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis. Entsprechend gestalten Wissenschaftler und Praktiker das durchgehend in Deutsch gehaltene Vortragsprogramm gemeinsam.

Termin und Ort

11. September 2015, 9-17:15 Uhr

WHU, Institut für Management und Controlling (IMC)

Burgplatz 2, 56179 Vallendar

Veranstaltung und Ansprechpartner

WHU – Otto Beisheim School of Management

Institut für Management und Controlling (IMC), Burgplatz 2, 56179 Vallendar

Evelyn Busch (Tel: +49 261 6509 472, E-Mail: evelyn.busch@whu.edu )

Eine Anmeldung ist bis zum 2. September 2015 auf der Website der WHU möglich.