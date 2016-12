28.01.2014 | Veranstaltungskalender

Bild: Horváth & Partners

Performanceoptimierung und Best Practices in der Finanzorganisation stehen im Fokus der 9. Fachkonferenz „Finance Excellence“ am 27. März in Düsseldorf.

Die zentralen Themen:

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen drei wesentliche Fragen:

Was bewegt derzeit andere CFOs?

Wie setzen andere Finanzbereiche Verbesserungsmaßnahmen zur Performancesteigerung um?

Was sind die Erfahrungswerte und Erfolgsfaktoren?

Außer Fachwissen sieht Horváth & Partners die "Finance Excellence" auch als Networking und Trendplattform für Führungskräfte im Finanzbereich.

Die Vorträge:

Der CFO als Motor des Unternehmens

Working-Capital-Optimierung am Beispiel eines Krankenhauses

Neugestaltung des Steuerungsprozesses in der Raiffeisen Informatik

Erfolgreiche Steuerungsmodelle – Geschäftsmodellspezifische Erfolgsfaktoren

Forecasting als Instrument zur Dynamischen Steuerung

Prozesse – IT ‒ Organisation: Die Finanzorganisation im Wandel

Erfolgreiche Kosten optimieren – Management der Funktionskosten im Konzern

Die 10 Erfolgsfaktoren zur Optimierung des Finance Operating Model

Hybride Finanzierungsinstrumente





Termin und Ort

27. März 2014, 9.00 - 18.30 Uhr

Maritim Hotel Düsseldorf, Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf

Teilnahmegebühren und Frühbucherrabatt

990 EUR zzgl. MwSt.

Ein Frühbucherrabatt von 10% wird bei Anmeldung bis zum 14. Februar 2014 gewährt.

Veranstalter und Anmeldung

Horváth Akademie GmbH

Phoenixbau, Königstraße 5, 70173 Stuttgart

Kathrin Werf, Tel.: +49 711 66919-3610

Mail: konferenz@horvath-partners.com

Zur Homepage

Zu den Berichten der Finance Excellence 2013