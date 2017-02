14.02.2017 | Benchmark-Studie

Bild: WHU / Kai Myller

Wie entwickeln sich die Gehälter im Controllingbereich? Für seine aktuelle Vergütungsstudie lädt das WHU Controller Panel alle Controller zu einer Online-Umfrage ein. Teilnehmer der Studie erhalten exklusiv einen ausführlichen Benchmark-Bericht.

Vergütung von Controllern im Fokus

In der Studie werden verschiedene Facetten des Controllerberufs untersucht. Hierbei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Vergütung und Leistungsbeurteilung. Darüber hinaus werden weitere Aspekte wie Arbeitszeit, Controllingerfolg und Jobzufriedenheit beleuchtet.

Durch die Teilnahme an der Studie profitieren die Respondenten von ausführlichen Benchmarks. Sie erfahren, wie der Controllingbereich ihres Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen aufgestellt ist. Die Teilnehmer erhalten zudem die Möglichkeit, die eigenen Gehälter mit den Benchmarks der Studie nach Branche, Unternehmensgröße und Berufserfahrung zu vergleichen. Steht eine Gehaltsverhandlung an, so können die Ergebnisse der Studie als wertvolle Orientierung dienen.

Teilnahme und Registrierung

Die Beantwortung des Online Fragebogens dauert – nach vorheriger kostenfreier Registrierung im WHU Controller Panel – ca. 10 Minuten. Die Teilnahme ist bis zum 19. März 2017 möglich. Die Umfrage ist anonym, die Angaben werden vertraulich behandelt.

Teilnehmen unter: whu-controller-panel.de

Wenn Sie noch nicht Mitglied des Controller-Panels sind, müssen Sie sich vor der Teilnahme über den Button "Mitglied werden" registrieren. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und kann jederzeit gekündigt werden.

WHU Controller Panel

Das WHU Controller Panel wurde vor 10 Jahren in Kooperation mit dem ICV gegründet. Unter der Leitung von Prof. Dr. Utz Schäffer und Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber bietet das Panel seither wissenschaftlich fundierte Analysen und praxisrelevante Benchmarks zu allen wichtigen Facetten des Controllings. Über 1.000 Mitglieder nehmen regelmäßig an den Studien teil.

Ansprechpartner

Prof. Dr. Utz Schäffer / Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber

E-Mail: whu-controllerpanel@whu.edu

WHU - Otto Beisheim School of Management

Institute of Management Accounting and Control (IMC)