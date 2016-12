13.08.2013 | Online-Literaturforum

Die Jury des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2013 hat die Finalisten bekanntgegeben. Bei der Auswahl der Titel legte die Jury "besonderen Wert auf innovative Themensetzungen und neue Blickwinkel sowie Verständlichkeit und Lesbarkeit", wie es im Buchreport vom 9.8.13 heißt.

Die Wirtschaftskrise dominiert weiterhin die Publikationen

Die jährliche Auswahlliste zeigt, was jeweils im Brennpunkt des Interesses steht, was diskutiert, überlegt und auch worüber gestritten wird. Die Bücher zeigen, was als Problem, Aufgabe oder Herausforderung angesehen wird. Es dominieren Bücher, die sich mit verschiedenen Aspekten der Wirtschaftskrise befassen und Lösungsmöglichkeiten in die Debatte bringen. Dabei werden auch grundsätzliche Fragen gestellt, wie etwa: Reicht es nicht mit dem Wachstumsstreben? Brauchen wir mehr soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft? Ist unser Wohlstand in Gefahr? Was muss sich bei den Banken ändern?

Mit dem Preis wollen die Initiatoren, das Handelsblatt, die Frankfurter Buchmesse und Goldman Sachs, die Bedeutung des Wirtschaftsbuchs bei der Vermittlung ökonomischer Zusammenhänge unterstreichen. Der zum siebten Mal verliehene Preis wird am 10. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse übergeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Den Juryvorsitz hat „Handelsblatt“-Herausgeber Gabor Steingart.

Die Shortlist

In die engere Auswahl zum Wirtschaftsbuchpreis 2013 kamen die nachfolgenden 10 Titel, die Alfred Biel hier mit ihren bibiografischen Daten präsentiert (alle Abfragen erfolgten am 09.8.13).