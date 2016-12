08.11.2016 | In eigener Sache

Kai-Uwe Stahl und Tim Sonnenberg

Bild: Haufe Online Redaktion

Geschäftsführung und Management benötigen ein inhaltlich und visuell überzeugendes Management Reporting, um Handlungsbedarf zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. In diesem Online-Seminar lernen Sie moderne Visualisierungsansätze für eine bessere Informationsqualität in Theorie und Praxis kennen.

Die Agenda

Damit statische Berichte oder interaktive Dashboards die Anforderungen Ihrer Empfänger erfüllen, ist die klare Strukturierung und Standardisierung von Daten, Fakten und Diagrammen unverzichtbar. Die Umsetzung entsprechender Konzepte und Standards wird anhand gelungener Praxisbeispiele aus namhaften Unternehmen veranschaulicht.

Grundlagen eines guten visuellen Reportings

Den Aussagegehalt von Reports & Dashboards steigern

Gelungene Reports & Dashboards aus der Praxis

Erfolgsfaktoren bei Konzeption und Umsetzung von Visualisierungskonzepten

Die Referenten:

Kai-Uwe Stahl, Geschäftsführer der reportingimpulse GmbH. Er berät Unternehmen in guter statischer und interaktiver Geschäftskommunikation. Er ist Mitherausgeber des in 2016 erschienenen Buches: "Managementberichte gekonnt visualisieren!" und hält regelmäßig Vorträge bei Kongressen, Messen und an Hochschulen. Durch seinen doppelten Masterabschluss im Internationalen Management in Edinburgh und München verfügt er über herausragende betriebswirtschaftliche Kenntnisse.

Tim Sonnenberg. Management Consultant bei der reportingimpulse GmbH und Spezialist für die Umsetzung von Information Design in Business Intelligence Systemen. Er ist Experte für das Storytelling mit Daten und berät Unternehmen in der internen Geschäftskommunikation. Zudem verfügt er über langjährige Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Projekten und hält regelmäßig Vorträge.

Termin: 13.12.2016, 14:00‒15:00 Uhr

Kosten: 49,00 EUR zzgl. MwSt (58,31 EUR inkl. MwSt)

Für Abonnenten von Controlling Office, Finance Office Professional, Finance Office Premium und Business Office ist die Teilnahme im Abonnement inbegriffen.

