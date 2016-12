27.05.2015 | Online-Literaturforum

Bild: Haufe Online Redaktion

Das Entwerfen und Verfolgen der Unternehmensziele sowie das Gestalten der Unternehmensstrukturen, -prozesse und -systeme werden vielschichtiger und anspruchsvoller. Damit wachsen die Anforderungen an die Unternehmensführung. Alfred Biel präsentiert hierzu eine Neuauflage.

Meier, Harald: Unternehmensführung: Aufgaben und Techniken betrieblichen Managements

5. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Herne: NWB, 2015–255 Seiten, Broschur, einschließlich Online-Version 31,90 EUR.

Der Autor: Prof. Dr. Harald Meier ist Professor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit regelmäßigen Gastprofessuren.

Inhaltsübersicht

Unternehmenspolitik und Unternehmensführung – Unternehmensveränderungen und -entwicklungen – Strategische Unternehmensführung – Unternehmensplanung und Controlling – Unternehmensorganisation und Führung – Konstitutive Unternehmensentscheidungen – Entwicklung der Unternehmensführung

Einordnung und Einschätzung

Der Band gibt einen kompakten Überblick zu wesentlichen Themen der Unternehmensführung. Im Fokus stehen insbesondere Unternehmenspolitik und strategische Planung, Unternehmensplanung und Organisation sowie Human Resources Management. Den Angaben zufolge beruht das Buch auf den Erfahrungen des Autors als Manager, Unternehmer und Hochschullehrer. Es verbinden sich theoretische Grundlagen mit praktischer Handlungsorientierung.

Die Hauptkapitel beginnen mit thematischen Grundlagen, Begrifflsklärungen sowie einer Hinführung zu den jeweiligen Kernpunkten. Konkrete Beispiele, häufig mit näheren Angaben wie Firmennamen, Problembereiche sowie relevante Methoden und Systeme ergänzen und vertiefen die Darstellungen. Die tiefe Gliederung und übersichtliche Textgestaltung, die Verständlichkeit und Anschaulichkeit (100 Abbildungen) sichern insgesamt eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Die Darlegungen sind breit angelegt, begrenzt in der Ausführlichkeit und Tiefe.

Der Band orientiert sich am Handeln des verantwortlichen Managers, eignet sich als Einführungswerk im Studium und in der Weiterbildung. Für Praktiker ist die Neuauflage ein Angebot, vorhandenes Wissen zu aktualisieren und zu systematisieren.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (letzter Zugriff am 21.05.15)