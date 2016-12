27.07.2015 | Online-Literaturforum

Planung und Budgetierung zählen zu den Themen, die in Theorie und Praxis heftig und kontrovers diskutiert werden. Keine erfolgreiche Führung ohne Planung! Wofür dieser Planungsaufwand? Alfred Biel hat ein Buch ausgewählt, das beide Seiten betrachtet und einen „dritten Weg“ vorschlägt.

Rieg, Robert: Planung und Budgetierung: Was wirklich funktioniert. 2., überarbeitete Auflage. Wiesbaden: Springer 2015 – 233 Seiten, Buch (mit weichem, flexiblem Einband) 49,99 EUR / E-Book 39.99 EUR

Zum Autor: Professor Dr. Robert Rieg lehrt Controlling und Interne Unternehmensrechnung an der Hochschule Aalen – Technik und Wirtschaft.

Inhaltsübersicht

Planung und Budgetierung im Unternehmen – Instrumente und Methoden der operativen Planung und Budgetierung – Stand und Probleme der Planung und Kontrolle in der Praxis – Verbesserte Planung = Better Budgeting – Beyond Budgeting – Planung und Budgetierung: ein Fazit.

Einordnung und Einschätzung

Das Buch gibt einen Überblick über Wichtiges und Wesentliches zum Themenkomplex Planung und Budgetierung. Der Autor erörtert den Meinungsstand in Wissenschaft und Unternehmenspraxis, gibt Einblicke in Literatur und Studien, berichtet über Erfahrungen aus der Unternehmenspraxis.

Theoretische Anforderungen und Konzepte bilden den Orientierungsrahmen, Brauchbarkeit und Umsetzungsaspekte den Maßstab, den Robert Rieg anlegt. Praxisprobleme werden in vielfacher Weise aufgegriffen und bewertet. Verständniswissen zur Einordnung von Problemen und zum Herangehen ab Lösungen wird weiträumig, konkretes Umsetzungswissen skizzierend dargelegt. Das Buch ist verständlich geschrieben, übersichtlich aufgebaut und mit verschiedenen Lese- und Verständnishilfen versehen.

Insgesamt ein kompaktes Lehr- und Arbeitsbuch, das sich sowohl mit den Grundlagen der Planung und Budgetierung als auch mit der Frage befasst, wie sich Planung und Budgetierung verbessern lassen. Ein hoher Praxisbezug auf der Basis theoretischer Fundierung kennzeichnet die Veröffentlichung. Der Titel eignet sich für Leserinnen und Leser, die nach fachlichen Überblicksinformationen, fundierter Orientierung und nach Impulsen für die praktische Arbeit suchen.

