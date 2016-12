Der IT-Sicherheit kommt eine zunehmende Schlüsselrolle zu. Einerseits angesichts der wachsenden Bedeutung der IT in den Unternehmen und in vielen Lebensbereichen sowie andererseits wegen der steigenden Bedrohung. Alfred Biel rezensiert ein Standardwerk zu diesem Brennpunkt-Thema.Weiter