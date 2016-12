08.09.2014 | Online-Literaturforum

Bild: Haufe Online Redaktion

Mit soliden Kenntnissen der Finanzmathematik lassen sich viele Finanzaufgaben im beruflichen und persönlichen Bereich klären und lösen. Alfred Biel präsentiert hierzu eine Neuauflage.

Martin, Tobias: Finanzmathematik: Grundlagen – Prinzipien – Beispiele.

3., aktualisierte Auflage. München: Carl Hanser, 2014 – 180 Seiten, 14,99 EUR / E-Book 11,99 EUR.

Der Autor: Prof. Dr. Tobias Martin lehrt Finanz- und Versicherungsmathematik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig.

Inhaltsverzeichnis

Häufig verwendete Symbole – Mathematische Grundlagen – Kapital und Zinsen – Zahlungsströme und Äquivalenz – Renten – Tilgung einer Schuld – Abschreibungen – Kurs und Rendite.

Einordnung und Bewertung

Der Band erscheint in der Reihe „Mathematik-Studienhilfen“ des Verlags. Diese Reihe gibt eine kompakte Darstellung der mathematischen Theorie und der daraus resultierenden Methoden. Die Anwendung dieser Methoden wird an zahlreichen Beispielen dargestellt und vermittelt. Der vorliegende Band umfasst die Grundlagen der Finanzmathematik. Die jeweiligen mathematischen Prinzipien werden näher erläutert und durch vielfältige Beispiele illustriert. Vielfach werden Zusammenhänge und das jeweilige Themenumfeld knapp beleuchtet. Beispielsweise beginnt das Kapitel „Kapital und Zinsen“ mit einer verbalen und grafischen Darstellung verschiedener Verzinsungsmodelle. Wissens- und Merkenswertes, beispielsweise Definitionen, wird optisch z. B. durch Umrahmung gekennzeichnet. Den Aufgaben sind Lösungen beigefügt. Die Website zum Buch enthält die ausführlichen Lösungen bzw. Lösungswege der Übungsaufgaben (der Test im Rahmen dieser Rezension verlief erfolgreich). Das Buch eignet sich als Begleitbuch beim Studium oder in der Weiterbildung, zur Prüfungsvorbereitung, als Nachschlagewerk sowie zur Auffrischung vorhandener Kenntnisse.

Online-Leseprobe (letzter Zugriff am 04.09.14)