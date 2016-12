11.07.2012 | Neu auf Controller-Agenda

Nachhaltigkeit wird zum unverzichtbaren Erfolgsfaktor in der Unternehmensführung

„Nachhaltigkeitscontrolling: Neue Aufgaben und Inhalte für die Unternehmenssteuerung“ lautet der Titel des nächsten Online-Seminars. Dieses Kennenlernseminar findet in Kooperation mit der Unternehmensberatung Horváth & Partners statt

Am 19. Juli findet das nächste Online-Seminar in Zusammenarbeit mit Horváth & Partners statt. In diesem Kennenlernseminar erfahren Sie, was ein grünes Controlling ausmacht und wie grüne Themen in die strategische und operative Steuerung integriert werden können. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Agenda:

Was heißt Nachhaltigkeit und warum ist Nachhaltigkeit keine Modeerscheinung? Warum bedarf es eines grünen Controllings und wie kann dieses aussehen (Akteure, Aufgaben und Instrumente) Wie sehen Ansätze in der Praxis aus? Wie sieht der Einstieg in ein grünes Controlling aus?

Die Referenten sind Johannes Isensee und Alexander Stehle von der Unternehmensberatung Horváth & Partners.

Termin: 19. Juli 2012, 16 - 17 Uhr.

