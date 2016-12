11.02.2014 | Mittelstand setzt weiter auf den Aufschwung

Bild: MEV-Verlag, Germany

Geschäftserwartungen der kleinen und mittleren Unternehmen verbessern sich weiter, Lageurteile minimal schlechter Geschäftsklima in Großunternehmen macht Sprung nach oben Erwartungsblase nicht erkennbar

Der deutsche Mittelstand setzt weiter auf den Aufschwung: Laut aktuellem KfW-ifo-Mittelstandsbarometer sind die kleinen und mittleren Firmen Anfang 2014 so gut gestimmt wie seit Juli 2011 nicht mehr. Getragen von einem breiten Branchenfundament - lediglich der Einzelhandel ist etwas weniger zufrieden - verbessert sich das mittelständische Geschäftsklima im Januar auf 20,7 Saldenpunkte (+0,9 Zähler gegenüber Dezember). Allerdings ist die Entwicklung zwischen den beiden Klimakomponenten gespalten:

Diesmal sind es ausschließlich die Geschäftserwartungen, die die Klimaverbesserung tragen. Sie steigen um 2,4 Zähler auf 17,8 Saldenpunkte. Genau wie die KfW setzen auch die Unternehmen auf eine spürbare Konjunkturbelebung in diesem Jahr.

Die Urteile zur aktuellen Geschäftslage geben demgegenüber um 0,6 Zähler auf 23,3 Saldenpunkte nach. Der kleine Rücksetzer stellt den generellen Aufwärtstrend aber nicht in Frage. So sind die Lageurteile im Durchschnitt der letzten drei Monate 3,2 Zähler höher als in der Dreimonatsperiode davor. Der Vorjahreswert aus dem Januar 2013 wird sogar um 7,2 Zähler übertroffen.

Stimmung steigt bei den exportorientierten großen Unternehmen

Auch bei den Großunternehmen verbessert sich die Stimmung - und zwar deutlich, nachdem sie im Vormonat stagnierte. Im Unterschied zum Mittelstand legen die Lageurteile der großen Firmen (+3,1 Zähler auf 17,6 Saldenpunkte) sogar etwas stärker zu als ihre Erwartungen (+2,7 Zähler auf 18,5 Saldenpunkte). Insgesamt zieht das Geschäftklima der Großunternehmen um 2,9 Zähler auf 18,3 Saldenpunkte an. Besonders deutlich steigt die Stimmung in den exportorientierten großen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes und des Großhandels, die weiter auf eine Stabilisierung in Europa und anziehende Weltkonjunktur setzen.

Seit Oktober 2012 haben sich die Geschäftserwartungen sowohl im Mittelstand als auch bei den Großunternehmen knapp dreimal so stark aufgehellt wie die Lageurteile (Mittelstand: +27/+10 Punkte; Großunternehmen: +33/+12 Punkte). Eine Erwartungsblase, die die tatsächliche Stärke des konjunkturellen Aufschwungs überzeichnet, sieht die KfW allerdings nicht. Vielmehr zeigt sich hier die Korrektur eines übermäßigen Pessimismus: Im Herbst 2012 waren die Erwartungen in beiden Unternehmensgrößenklassen auf Rezessionsniveau gefallen - eine Befürchtung, die sich im Nachhinein als unbegründet erwiesen hat.

Eine ausführliche Analyse mit Datentabelle und Grafik zum aktuellen KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist unter www.kfw.de/mittelstandsbarometer abrufbar.