Management und Controlling von Projekten bieten häufig Anlass für Kritik und Verdruss. So verharren z. B. einige öffentliche Großprojekte anhaltend in den negativen Schlagzeilen. Daher bespricht Alfred Biel die Neuauflage eines profunden Ratgebers von Trainern der Controller Akademie.

Management und Controlling von Projekten

in 2. vollständig neu bearbeiteter Auflage 2013, basierend auf den Konzepten von Alfred Blazek.

Als Band 6 der Reihe „Controlling Pockets“ aus dem Verlag für ControllingWissen AG Freiburg, 295 Seiten, 29,00 EUR

Die Autoren: Dipl.-Ing. Dietmar Pascher, Dipl.-Kfm. Jens Ropers sowie Prof. Detlev Zillmer sind Trainer und Partner der CA Controller Akademie.

Themenübersicht

Management und Controlling von Projekten – Organisationscontrolling – Small ist beautiful als Organisations- und Controllingprinzip – Projektorganisation und Projektcontrolling – Fallstudie zum Projektcontrolling – Ganzheitliches Denken und Handeln im Controlling – Das Performance-Managementsystem Balanced Scorecard – Operative Prozesse zielorientiert steuern.

Einordnung

Der Titel vermittelt in kompakter Weise praxisorientiertes und praxiserprobtes Wissen aus der CA Controller Akademie. Die Autoren behandeln Wichtiges und Kritisches im Seminarstil, erläutern, beschreiben und veranschaulichen eine Vielzahl von Aspekten der Projektführung und -steuerung. Eine Projektfallstudie am Beispiel eines Kundenprojekts schildert den klassischen Fall einer entstandenen Abweichung und diskutiert, wie damit praktisch und zukunftsorientiert umgegangen werden sollte. Das Buch behandelt Methoden und Instrumente der Projektarbeit, stellt die nicht immer leichte Beziehung zu den handelnden Menschen her und erhöht den Gebrauchswert durch zahlreiche Tipps zum praktischen Tun. Ein Buch, das den erfolgreichen Umgang mit der sogenannten Projektitis durch die Vermittlung von Problem- und Erfahrungswissen wirksam unterstützt.



