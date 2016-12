26.02.2013 | In eigener Sache

Bild: Haufe Online Redaktion

Die besondere Situation vieler Controller, „zwischen den Stühlen zu sitzen”, stellt eine große persönliche Herausforderung dar. Das Seminar zeigt Ihnen, wie Sie die eigene „Konfliktlandschaft” erkunden und anschließend mit Widerstand und schwierigen Gesprächspartnern besser umgehen können.

Die Agenda:

Besonderheiten an Konflikten im Controlling

Der Konflikt ist nicht kritisch – nur der Umgang damit

Die eigene „Konfliktlandschaft“ erkundigen

Konflikt als subjektive Wahrnehmung

Umgang mit Widerstand und schwierigen Gesprächspartnern

Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen gestalten

Der Referent: Heinz-Josef Botthof ist Leiter des Bereichs Management Training der Plaut Business Consulting in Ismaning. Für die Haufe Gruppe ist er als Referent und Autor aktiv.

Jetzt für das nächste Seminar anmelden

Termin: 12.03.2013, 16 - 17 Uhr.

Konditionen

Für Abonnenten von Controlling Office, Finance Office Professional, Finance Office Premium und Business Office ist die Teilnahme im Abonnement inbegriffen.

Preis für Nicht-Abonnenten: 41,18 EUR zzgl. MwSt. (49,00 EUR incl. MwSt.)

Hier kommen Sie zur Anmeldung.

Probleme mit der Anmeldung?

Bei Problemen mit der Anmeldung wenden Sie sich per Mail an controlling@haufe.de oder telefonisch an 0761/898-3025.