Eine offene und klare Informationspolitik sichert in guten und schlechten Zeiten das Vertrauen des Geldgebers in das Unternehmen und den Unternehmer. In dem Seminar informiert Michael Paul über die Anforderungen der Banken und stellt die gewünschten Informationen und ihre professionelle Präsentation vor.

Der Hintergrund

Die Agenda:

Vorgaben und Erwartungen von Kapitalgebern für den Mittelstand

Die Bedeutung der richtigen Kommunikation

Controlling sinnvoll einsetzen

Kennzahlen: Auswahl und Aufbereitung in Tabellen und Grafiken

Elemente der aktive Kommunikationsplanung

Der Referent:

Michael Paul ist Geschäftsführer der Braintools GmbH und Spezialist für Finanzierungen, für mittelständische Unternehmen, Fördermittel und Existenzgründung. Zuvor langjährige Tätigkeit bei einer deutschen Geschäftsbank als Teamleiter im Bereich Sanierung und im aktiven Kreditgeschäft.

Für die Haufe Gruppe ist er als Fachautor zum Thema Finanzierung aktiv.

Termin: 8. März 2012, 15 - 16 Uhr.

