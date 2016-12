29.08.2011 | Controllerpraxis

Im Internationalen Controller Verein (ICV) wird ein weiterer Branchenarbeitskreis für Transport und Logistik gegründet. Teilnahmen am Gründungstreffen sind noch kurzfristig möglich.

Am 1. und 2. September findet bei den Uestra Hannoverschen Verkehrsbetrieben AG in Hannover das Gründungstreffen des ICV-Branchen-Arbeitskreises „Transport & Logistik“ mit Controllern aus Unternehmen der Transport- und Logistikdienstleistungswirtschaft sowie des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) statt. In dem neuen Branchen-AK sollen Erfahrungen ausgetauscht sowie regelmäßig fachlicher Input aus der Theorie für die Controlling-Praxis in Unternehmen der Branche nutzbar gemacht werden. Der Branchen-AK soll aktuelle Fachthemen aufgreifen, diskutieren und Lösungsansätze erarbeiten sowie seine Erkenntnisse einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Ansprechpartner

Interessenten an einer Mitarbeit in dem neuen Branchen-AK setzen sich bitte mit dem ICV-Regionaldelegierten Dieter Meyer oder mit Dr. Christian Schneider, Regionalbus Braunschweig GmbH, in Verbindung.

E-Mail Dieter Meyer: icv@diemeyer.de

E-Mail Christian Schneider: Christian.Schneider@rbb-bus.de