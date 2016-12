08.05.2014 | Finance-Stellenmarkt

Im ersten Quartal 2014 wurden mehr deutlich mehr Finance-Spezialisten gesucht als im Vorquartal. Das geht aus dem Hays Finance-Fachkräfte-Index hervor. Die Controller verbuchten ein Plus von 10%. Nur bei einer Berufsgruppe gab es eine Stagnation.

Der Aufschwung im 1. Quartal 2014 betrifft fast alle zentralen Finance-Berufsgruppen. Am stärksten fällt er für Bilanz- und Finanzbuchhalter aus: Hier ist die Zahl der Stellenangebote im Vergleich zum 4. Quartal 2013 um fast 20% gestiegen. Bei Risiko- und Taxmanagern fällt der Anstieg der Stellenangebote nicht ganz so hoch aus. Die Nachfrage nach Controllern ist um rund 10% angestiegen. Nur bei den Auditoren blieb die Zahl der Stellenanzeigen konstant (Siehe Hays Skillindex in der Bilderserie).

Controller bei absoluter Zahl der Stellenanzeigen vorn

Bezogen auf die Anzahl der Stellenanzeigen werden Controller, gefolgt von Bilanzbuchhaltern, am meisten gesucht.

Auch der Blick auf die Zahl der Stellengesuche der einzelnen Branchen für Finance-Spezialisten zeigt folgerichtig ein positives Bild. Banken, der Maschinenbau und der Handel haben im letzten Quartal ebenfalls ca. 20% mehr Stellenanzeigen für Finance-Spezialisten veröffentlicht. Dagegen ist die Nachfrage in der Chemieindustrie konstant geblieben und in der Elektrotechnikindustrie sogar leicht rückläufig. Weiter am häufigsten sucht der Handel Finance-Spezialisten aller Couleur (Siehe Hays Branchenindex).

Anstieg aus niedrigem Niveau - dauerhafte Trendwende noch nicht sicher

Trotz der erfreulichen aktuellen Entwicklung bewegte sich die Zahl der Stellenangebote im 1. Quartal 2014 immer noch auf einem deutlich niedrigeren Niveau als im gleichen Quartal des Vorjahres. Die Zunahme an offenen Stellen im letzten Quartal gleicht den Rückgang des 4. Quartals 2013 aus. Damit bewegt sich das Niveau jetzt wieder auf dem vom Herbst des vergangenen Jahres.

