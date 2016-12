04.02.2015 | Hays-Finance-Fachkräfte-Index

Die Nachfrage nach Finance-Fachkräften ist im 4. Quartal 2014 im Vergleich zum Vorquartal leicht um fünf Punkte gesunken, wie der Hays-Finance-Fachkräfte-Index aufzeigt. Von diesem Abschwung sind fast alle Kompetenzbereiche für Finance-Spezialisten betroffen.

Am deutlichsten (um 20 Punkte) nach unten gefallen ist die Zahl der Stellenangebote für Auditoren. Bei Finanzbuchhaltern ist der Index um 15 und bei Controllern und Finanzbuchhaltern um je drei Punkte gesunken. Auch Risikomanager wurden weniger nachgefragt als noch im 3. Quartal 2014. Positiv aus dem Rahmen fallen die offenen Stellen für Tax Manager, sie stiegen im 4. Quartal 2014 um acht Punkte an.

Insgesamt eine positive Entwicklung

Trotz des leicht rückläufigen letzten Quartals hat sich der Stellenmarkt für Finance-Fachkräfte im vergangenen Jahr insgesamt positiv entwickelt. Am deutlichsten stieg die Nachfrage in 2014 nach Risikomanagern (um 24 Punkte) und nach Tax Managern (um 21 Punkte) an. Für die anderen relevanten Finance-Positionen fiel der Zuwachs moderater aus. Nach wie vor am häufigsten gesucht werden Controller, gefolgt von Bilanzbuchhaltern.

Ein Blick auf die Stellenangebote für Finance-Spezialisten aus den einzelnen Industrien zeigt: In fast allen Branchen sind diese im 4. Quartal 2014 gesunken. Am stärksten sank die Nachfrage in der Chemie- und Pharmaindustrie sowie bei Banken und Versicherungen. Doch auch hier ergibt die Jahresbetrachtung ein positives Bild. Um 30 Punkte stieg die Nachfrage nach Finance-Spezialisten bei Versicherungen, gefolgt von einem Plus von 21 Punkten bei Banken und im Maschinenbau. Nur in der Elektronik- sowie der Chemie- und Pharmaindustrie ist die Zahl der offenen Positionen im Jahresvergleich leicht gesunken.

Der Hays-Finance-Fachkräfte-Index basiert auf einer quartalsweisen Auswertung aller relevanten Stellenanzeigen in überregionalen und regionalen Tageszeitungen sowie den meistfrequentierten Online-Jobbörsen.

